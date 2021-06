Ehrenamtliche Helfer bekämpfen invasive Lupinen in der Rhön

Jedes Jahr im Frühsommer das gleiche Bild auf den sanften Wiesen im Naturschutzgebiet der Langen Rhön zwischen dem hessischen Ehrenberg und dem bayerischen Oberelsbach. Menschen laufen mit Sensen durchs hohe Gras und schneiden einzelne Pflanzen mit lilafarbenen, staudenartigen Blüten ab. Lupinen heißen diese Pflanzen und sie sind im Laufe der Jahre zum echten Problemfall in der Rhön geworden. Deshalb gibt es alljährlich Aktionen von Ehrenamtlichen, um die weitere Ausbreitung dieser Art zu verhindern.

Unterschiedliche Strategien der Bekämpfung

Dafür gibt es verschiedene Strategien. Auf den großen Flächen bekämpfen Landwirte die ungewollten Pflanzen maschinell. Es gibt aber auch Familien, die einen Patenschaft für einen Wiesenabschnitt übernommen haben und sich jedes Jahr um die Bekämpfung der Lupinen kümmern. Außerdem organisiert die Bergwacht in Bischofsheim jedes Jahr Aktionen von Ehrenamtlichen, die mit Sense von Hand mähen. Dazu gehören Gruppen wie ganze Schulklassen oder Mitarbeiter von Landratsamt oder der Sparkasse.

"Problem-Pflanze" Lupine in der Rhön

Die Lupine ist ein echtes Problem für die Rhön, sagt Thorsten Kirchner von der Wildland Stiftung. Diese Pflanze nimmt anderen, teils geschützten Gewächsen die Luft zum Atmen. Denn die Lupine ist ein sogenannter invasiver Neophyt, wie der Fachmann sagt. Also eine Pflanze, die aus einem anderen Kulturkreis kommt und sich in der Rhön rasant ausbreitet. Dabei ist der Kampf gegen die Lupinen wie ein Kampf gegen Windmühlen. Rund ein Drittel der Flächen in der Rhön hat die Pflanze schon erobert. Und sie breitet sich trotz der Mähmaßnahmen weiter aus. Eine Staudenblüte trägt rund 2.000 Samen, die sie bis zu sieben Meter weit streuen kann, sagt der Experte von der Wildland Stiftung.

Hartnäckigkeit bei den Ehrenamtlichen gefragt

Der Kampf gegen die Lupinen in der Rhön geht also weiter. Selbst wenn der Naturschützer in einem Meer mehr aus lilafarbenen Blüten steht, als er das sagt. Man müsse eben hartnäckiger sein, als die Pflanze, dann klappt das schon. Die ehrenamtlichen Aktionen beschränken sich jedes Jahr auf einige Wochen im Juni, um die Blüte der Lupinen am effektivsten zu schädigen. Außerdem werden so geschützte Bodenbrüter nicht bei der Brut gestört.