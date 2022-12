Ehrenamtliche helfen, damit der Futternapf nicht leer bleibt

Einmal im Monat kommen Berta Schneider und ihr Mann Siegfried zur Augsburger Tierfutternothilfe und holen sich kostenlos Futter für ihre Hündin Leni ab. Es ist eine große finanzielle Entlastung für die beiden. Siegfried war Lkw-Fahrer, aber nach einem Arbeitsunfall ist er in Hartz IV abgerutscht. Berta ist krank und verdient nur ein bisschen was dazu. Zu wenig, um alle Kosten für Miete, Heizkosten, Einkäufe und Hund zu decken.

Anmeldungen für die Unterstützung steigen

Mehr Menschen denn je sind auf die Hilfe des Vereins angewiesen, um ihr Tier vernünftig versorgen zu können. Bei der Tierfutternothilfe bekommen Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose oder auch bedürftige Rentner Futter und Zubehör für ihre Tiere. Sie kommen mit leeren Tüten oder großen Rucksäcken und stellen sich in die Schlange.

Drinnen ist der kleine Laden in der Jakobervorstadt gestopft mit Regalen, in denen sich Tiernahrung stapelt: Dosen, Kraftfutter, Trockenfutter, Futter für alte und junge Tiere – alles fein säuberlich sortiert. Links hängen Hundeleinen, daneben Fressnäpfe und Spielzeug, auf den Regalen türmen sich Hundekörbe.

Spendenbereitschaft für Tiertafel steigt vor Weihnachten

In der Vorweihnachtszeit geht die Spendenbereitschaft traditionell etwas nach oben. Auch an diesem Tag halten immer wieder Autos vor der Tiertafel und bringen Leinen, Spielsachen und Futter vorbei. Die Gründe sind ganz unterschiedlich: Mal schmeckt der eigenen Katze das Futter nicht mehr, mal ist es Tierliebe. Gisela Eschl aus Aindling im Landkreis Aichach-Friedberg hat vor Kurzem ihren Mischling Bonny verloren und übergibt Futter, Körbchen und Decken. "So finden seine Sachen noch eine Verwendung, und das ist dann ja auch nachhaltig", sagt sie.

1.500 Tiere werden vom Verein unterstützt

Insgesamt 85 Ehrenamtliche helfen beim Verein mit, um gut 480 Tierbesitzer aus Stadt und Landkreis Augsburg mit 1.500 Hunden, Katzen, Fischen oder Meerschweinchen zu versorgen. Tendenz steigend. Auch der Ukraine-Krieg hat der Tiertafel neue Kunden gebracht. Deshalb darf in Augsburg jeder nur einmal im Monat kommen und auch nur Nahrung für circa eine Woche abholen. Wer was und wie viel benötigt, wird deshalb in einer Kartei festgehalten. Auch in anderen bayerischen Städten ist die Nachfrage nach Hilfen beim Futter für Haustiere groß.

Tierfutternothilfe unterstützt Bedürftige – auch bei der Tierarztrechnung

Und wenn der Verein noch genug Spendengelder übrig hat, übernimmt er auch bis zu 75 Prozent der Tierarztkosten. "Seitdem die Gebührenordnung bei Tierärzten erhöht wurden, haben mich die Leute bombardiert. Die sehen jetzt schon, welche Not da ist und da gab es massive Nachfragen, ob wir da helfen können", erklärt die Gründerin des Vereins, Kathrin Hellinger. Auch für das Ehepaar Schneider wurden schon Tierarztkosten übernommen, da Hündin Leni an einer Augenkrankheit leidet. "Zum Glück hilft uns da die Tierfutternothilfe", sagt Siegfried.

Haustiere als treue Begleiter

Hellinger wirbt um Verständnis für Menschen, die in wirtschaftlichen Nöten sind und dennoch ein Haustier halten: "Die Tierbesitzer brauchen die Tiere. Das ist manchmal das letzte, was sie haben. Für manche ist es auch ein Grund, um morgens aufzustehen. Die Tiere sind immer da und haben einen immer lieb, egal ob du alt oder krank bist", sagt Hellinger.

Das Tier abgeben ist keine Option

Auch den Schneiders bedeutet Leni alles. Die soll alles haben, sagt Berta Schneider. Dafür esse sie wenn nötig lieber selbst weniger und kaufe weniger ein. "Auf gar keinen Fall", würden sie das Tier hergeben, betonen die Schneiders. Über die Unterstützung der Tierfutternothilfe sind die beiden deshalb sehr dankbar. "Wir wissen ganz genau, dass uns jetzt ein bisschen mehr Geld übrig bleibt", sagt Siegfried Schneider. Die Tasche für Hündin Leni ist jetzt wieder voll – mit ihrem Lieblingsfutter. Ein paar extra Leckerlis gibt es zur Weihnachtszeit noch obendrauf.