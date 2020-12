Ehrenamtliche gesucht: Johanniter bilden Kriseninterventionsteam

Ein schwerer Verkehrsunfall, Selbstmord, der plötzliche Kindstod oder auch das Zugunglück in Bad Aibling – gerade die ersten Minuten und Stunden nach einem solch schrecklichen Unglücksfall können für Angehörige, für Betroffene, für Opfer, Verursacher oder auch Zeugen enorm belastend sein.

Je schneller Krisenintervention greift, desto geringer die Folgeschäden

Und genau in solchen Situationen ist es wichtig, dass es die Ehrenamtlichen des Kriseninterventionsteams gibt. Über die Rettungsleitstelle werden sie alarmiert. Je früher, desto besser, sagen diverse Studien. Denn dann ist die Chance am größten, dass Betroffene keine Schäden bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung davontragen.

Ehrenamtliche gesucht: in 80 Unterrichtseinheiten zum Notfallhelfer

Fragen beantworten, einfach da sein, zuhören, das soziale Netz aktivieren, mittel- und langfristige Hilfsmöglichkeiten aufzeigen, das sind nur einige der so wichtigen Tätigkeiten, die die Ehrenamtlichen in akuten Notsituationen leisten. Die Ausbildung bei den Johannitern umfasst 80 Unterrichtseinheiten, in Theorie und Praxis. Wer mit dabei sein will, muss mindestens 23 Jahre alt sein.