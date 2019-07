Ehrenamtler auch in Nürnberg händeringend gesucht

Rund 47 Prozent der Menschen über 14 Jahre, also fast 5,2 Millionen Menschen, sind nach Angaben des bayerischen Innenministeriums im Freistaat ehrenamtlich tätig. Doch die Klagen über Nachwuchssorgen werden überall lauter. Vor allem unter der Woche und vor 18 Uhr können sich immer weniger Menschen Zeit nehmen, um sich ehrenamtlich zu engagieren.

Bahnhofsmission Nürnberg fehlen die Helfer

Um ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, braucht die Nürnberger Bahnhofsmission dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Finden sich keine Ehrenamtlichen, so droht das Aus für den Dienst. Mit Infotreffen wollen sie neue Interessierte gewinnen.

Gebraucht werden Helfer bei der Unterstützung von Reisenden, die Hilfe benötigen und bei der Beratung und Weitervermittlung in Notsituationen am Bahnhof oder als Reisebegleitung für Kinder und Erwachsene in Regionalzügen. Wie die Stadtmission betont, ist keine berufliche Vorkenntnis nötig. Interessierte sollten aber zuverlässig, offen und empathisch im Umgang mit Menschen sein. Nach Angaben der Stadtmission werden 80 Prozent ihrer Dienste von der Fahrgastbegleitung bis hin zur Betreuung von Menschen in Notsituationen von Ehrenamtlichen geleistet.

Feuerwehr, Vereine, Tafeln - alle suchen Ehrenamtliche

Der Feuerwehralltag bietet ein breitgefächertes Aufgabengebiet, doch immer weniger können vor allem den zeitlichen Aufwand für das Ehrenamt in diesem Bereich stemmen. Auch in vielen Vereinen finden sich kaum noch Freiwillige, die vor allem den Vorstandsposten einnehmen wollen. In Rothenburg, Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach will die Polizei die Einrichtung einer Sicherheitswacht aufbauen oder aufstocken. Die Ehrenamtlichen sollen helfen, das Sicherheitsgefühl der Bürger in Bayern zu stärken. Ihre Präsenz in den Städten und Gemeinden soll vor allem Vandalismus sowie anderen Ordnungsstörungen entgegenwirken.

Auch den Tafeln fehlen Helfer. Laut Sprecherin Johanna Matuzak vom Dachverband der deutschen Tafeln fehlen vielerorts Ehrenamtliche, "insbesondere jüngere". Die Freiwilligen machen im Schnitt 90 Prozent der Mitarbeiter aus. Die bundesweit 940 Tafeln unterstützen nach eigenen Angaben bis zu 1,5 Millionen bedürftige Menschen.

Politik reagiert zögerlich

Wer bei der freiwilligen Feuerwehr, im Sportclub oder im kulturellen Bereich tätig ist und dafür eine Vergütung bekommt, soll besser gestellt werden. Die Länder-Finanzminister plädieren deshalb dafür, mehr Anreize für ehrenamtliches Engagement zu schaffen. Bei einem Treffen in Berlin sprachen sie sich im Mai dafür aus, die Übungsleiterpauschale um 600 auf jährlich 3.000 Euro sowie die Ehrenamtspauschale um 120 auf 840 Euro zu erhöhen. Die aktuellen Regelungen müssten an die gesellschaftlichen Realitäten angepasst werden, so der Vorsitzende der Finanzministerkonferenz, Hessens Ressortchef Thomas Schäfer (CDU). Das Bundesfinanzministerium unterstütze die Vorschläge.