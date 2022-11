Ehrenamt oft unbekannt: Bamberg will Migranten informieren

14 Gesichter als großformatige Porträtfotos sind Teil einer Ausstellung über Engagement und Ehrenamt, die am Freitagabend in der "Blauen Frieda", einem Zentrum für interkulturelle Begegnung, in Bamberg beginnt. So unterschiedlich die Biografien der Portraitierten auch sind, eins haben sie gemeinsam: Alle sind nach Deutschland zugewandert und engagieren sich nun in der Stadt oder im Landkreis Bamberg ehrenamtlich. Eva Schomacher, Leiterin des Internationalen Bunds Bamberg, hat das Projekt "Engagement und Integration" im Landkreis ins Leben gerufen, um Ehrenamt unter Migranten bekannter machen.

In vielen Ländern gibt es kein Ehrenamt

Der Internationale Bund Bamberg organisiert Seminare und Veranstaltungen, bei denen Migranten mehr über ehrenamtliche Tätigkeiten in Deutschland erfahren. Man müsse wissen, dass aus den Herkunftsländern das Prinzip Ehrenamt häufig nicht bekannt sei. "Da läuft viel mehr in den Familien", erklärt Schomacher. Eine ehrenamtliche Tätigkeit habe für Migranten viele Vorteile, denn so lernen sie zum Beispiel schnell neue Menschen und die Kultur besser kennen. Besonders im Landkreis, in dem es nicht so viele organisierte Veranstaltungen für Migranten gibt, können durch eine ehrenamtliche Tätigkeit die Integration und das Ankommen in der neuen Heimat erleichtert werden.

Migrantin gründete Verein "Deutsch verbindet"

Auch die Russin Yana Korol engagiert sich ehrenamtlich und unterstützt das Projekt. Die Lehrerin ist schon seit 20 Jahren in Deutschland. Zuerst war sie Au-pair, dann hat sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Altenpflege begonnen. Bei ihrer Arbeit in einer Sozialeinrichtung in Nürnberg habe sie Menschen unterstützt und viel gelernt. Sie habe immer noch Kontakt mit den Menschen, mit denen sie damals gearbeitet habe, erzählt Korol. Vor fünf Jahren gründete Yana Korol dann den Verein "Deutsch verbindet". Im Präsenzunterricht oder in Online-Kursen gibt die Russin Migranten ehrenamtlich Deutschunterricht. Es gehe aber nicht nur darum, die deutsche Sprache zu vermitteln, sondern die Migrantinnen und Migranten sollen auch Einblicke in die Kultur und Lebensweise bekommen, so Korol.

Sprachmittler unterstützen Migranten bei Elternabenden

Neben ihrem Verein "Deutsch verbindet" ist die Russin auch im Landkreis Bamberg ehrenamtlich an Schulen aktiv. Sie unterstützt geflüchtete Familien aus Georgien, aus der Ukraine oder aus Russland bei Gesprächen mit Lehrern und an Elternabenden.

Die Menschen, die neu in Deutschland sind und sich noch gar nicht auskennen, hätten häufig Angst vor Elterngesprächen an Schulen, weil sie die Sprache nicht sprechen können, so Korol. "Wir sagen ihnen, dass sie sich nicht scheuen müssen und dass die Lehrer nur das Beste für ihre Kinder wollen. Wir unterstützen sie als Sprachmittler, die Sprachbarriere auf die Seite zu schieben."

Migranten wollen helfen und engagieren sich ehrenamtlich

Der Landkreis Bamberg bildet immer wieder ehrenamtliche Migranten wie Yana Korol aus, die das Projekt "Eltern verstehen Schule" unterstützen wollen. Für die Russin Korol ist es selbstverständlich, etwas zurückzugeben und andere Menschen zu unterstützen, ohne dafür Geld zu bekommen. Ehrenamt mache ihr eine große Freude und biete die Möglichkeit, als Migrant oder Migrantin zu helfen und schnell in Kontakt mit anderen zu kommen.