"Ehestreit" wegen Kirchenglocke in Emskirchener Garten

Stefan Zeilinger ist Gerüsthändler aus Rennhofen, einem Ortsteil des mittelfränkischen Emskirchen. Berufsbedingt kennt er sich bestens aus mit Stahl und anderen handfesten Materialien. Vielleicht kommt daher seine Vorliebe für große, gusseiserne Kirchenglocken. Genau erklären kann der 52-Jährige seine Begeisterung dafür selbst nicht. Ihn interessiere vor allem der Klang, der sei bei jeder Glocke eben anders, das fasziniere ihn. Ein Jahr lang hat er online nach dem passenden Objekt gesucht. Die App der digitalen Verkaufsplattform hat jedes Mal gepiepst, sobald eine Kirchenglocke nach Stefan Zeilingers Geschmack eingestellt wurde.

1.000 Kilogramm-Glocke samt Glockenturm

Im März war es dann so weit. Ein privater Verkäufer bot eine Glocke im Internet für 800 Euro an. 1.000 Kilogramm schwer, 1,15 Meter hoch, 1,30 Meter Durchmesser, gusseisern, rostbraun. Mit Klöppel und einem fünf Meter hohen Glockenturm. Logisch, denn wer eine Glocke privat kauft, hat meist keinen Kirchturm um selbige schwingen zu lassen. Mit dem persönlichen Glockenturm wäre das kein Problem, so der Plan von Glockenfan Stefan Zeilinger. Das Objekt seiner Begierde hing jahrelang in einer Kirche am Bodensee, bevor sie in Privatbesitz gelangte. Stefan Zeilinger zögerte keine Sekunde, er musste die Glocke haben. Für den Gerüsthändler war der Transport kein Problem. Ruckzuck war das schwere Ding aufgeladen, bereit für das neue Plätzchen im Rennhofener Garten.

"Das Ding muss schnellstens wieder weg!"

Platz genug wäre da für die Kirchenglocke vom Bodensee, keine Frage. Die Zeilingers wohnen weiträumig am Ortsrand von Rennhofen. Das Firmengelände liegt neben dem Wohnhaus. Auch dort, so Stefan Zeilinger, könne er sich seine neue Glocke gut vorstellen. Die Reaktion seiner Frau Tanja fiel allerdings anders aus als erwartet. Tanja Zeilinger wisse zwar, dass ihr Mann oft ein "Spitzbube" und gut für Überraschungen sei. Dass er sie in seine finalen Glockenpläne aber nicht einweihte, wollte sie dann so doch nicht akzeptieren. "Ich kann mit der Glocke gar nichts anfangen. Wenn ich etwas kaufe, dann muss es vor allem für die Familie oder den Betrieb sein. Aber weder ich noch die Kinder haben Verwendung für eine Kirchenglocke!", sagt Ehefrau Tanja Zeilinger. Die logische Konsequenz: Das Ding müsse so schnell wie möglich wieder vom Hof.

Um des Ehefriedens willen: Die Glocke muss wieder verkauft werden

Ungenutzt steht die Kirchenglocke jetzt also seit Monaten auf zwei abgesägten Holzbalken vor der Betriebszufahrt der Zeilingers. Der fünf Meter hohe Stahlglocken-Turm liegt daneben. Mit dem 60-Kilo-Klöppel schlägt Stefan Zeilinger gelegentlich mal voller Inbrunst gegen die Glocke. Obwohl sie nicht schwingen kann, tönt der Klang bis in die Ortsmitte. Um des lieben Friedens willen lässt sich Stefan Zeilinger auf folgenden Handel mit seiner Frau ein. Sie darf die Glocke auf Ebay versteigern, aber nicht unter 3.000 Euro. Der insgeheime Wunsch wohl: es werde sich bei der stattlichen Forderung kein Käufer finden. Stefan Zeilinger lacht verschmitzt, als er diese Anekdote erzählt. Aber: Er hat nicht mit dem Ehrgeiz seiner Frau gerechnet.

Es hat sich ausgeläutet: Abschied von der Glocke

Binnen kürzester Zeit verfolgen 150 Interessierte online die Versteigerungsgeschichte der Glocke, schlagen aber nicht endgültig zu. Auch zwei Besichtigungen gibt es in Rennhofen. Zum Verkauf aber kommt es nicht. Fast 8.000 "Views" hat das Objekt schon, aber noch immer steht die Glocke in Rennhofen. Stefan Zeilingers Plan scheint aufzugehen. Bis auf einmal das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein Geschäftsmann aus dem nahen Roßtal. Er hat Wind von der Glocke bekommen und kauft sie sofort für 3.000 Euro. Der Mann will den Neuerwerb dekorativ vor den Getränkemarkt seiner Frau stellen. Wahrscheinlich ohne Glockenturm. Glück für Tanja, Pech für Stefan. Er hatte wohl mit dem Verkaufspreis nicht hoch genug gepokert. Zumindest der eheliche Frieden ist nun wieder hergestellt. Auch wenn die Ehe wegen des "Glockenstreits" nie wirklich ernsthaft in Gefahr gewesen sei. Dafür habe man gemeinsam schon zu viel durchgemacht. Vom Gewinn aus dem Glockenverkauf werde auf jeden Fall etwas Schönes gekauft. Etwas, das der ganzen Familie gefällt.