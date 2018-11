Ehestreit mit Pistolenschuss - 79-Jähriger in U-Haft

Wie die Polizei erst jetzt meldete, war das Ehepaar am Samstagmittag in Streit geraten. Im Verlauf griff der 79-Jährige eine legal im Haushalt befindliche Schusswaffe und drohte damit, seine Frau zu erschießen.

Beim Kampf um die Waffe löst sich ein Schuss

Die 74-Jährige versuchte, ihrem Mann die Pistole zu entreißen. Dabei löste sich ein Schuss, die Kugel durchschlug die Glasscheibe der Wohnungstür. Die Frau flüchtete sich zu einer Nachbarin, die sofort die Polizei verständigte. Ihr Ehemann ließ sich von den Polizisten widerstandslos festnehmen.

Verdacht: Versuchter Totschlag

Eine Richterin ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags gegen den 79-Jährigen an. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Worüber sich das Ehepaar gestritten hat, ist unklar. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg dauern an.