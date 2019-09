Ehestreit in Passau eskaliert - Polizeibeamte leicht verletzt

Zwei Polizeibeamte wurden am Freitagabend in Passau leicht verletzt, als sie einen Ehestreit auf offener Straße schlichten wollten. Laut Polizei hatten Passanten die Polizei verständigt, nachdem sich eine 43 Jahre alte Frau und ihr 35-jähriger Mann lauthals stritten.

Schürfwunden erlitten - aber Dienstfähig

Als die Beamten eintrafen, wollten sie die Personalien des Paares aufnehmen. Als der Mann nach seinem Ausweis gebeten wurde, ging er unvermittelt auf die Beamten los. Es kam zu einem Gerangel, der 35-Jährige musste daraufhin gefesselt werden. Die Polizisten zogen sich dabei Schürfwunden zu, sind aber weiterhin Dienstfähig, so ein Sprecher. Der Vorfall wurde mit einer Body-Cam aufgezeichnet.

Der 35-Jährige war erheblich alkoholisiert. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

Mann zeigt sich einsichtig

Am Samstag wurde der Mann in den Morgenstunden entlassen und zeigte sich den Beamten gegenüber "recht einsichtig", so der Sprecher. Dennoch bekommt er jetzt Anzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.