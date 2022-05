Ehestreit: Frau rammt offenbar absichtlich Auto ihres Mannes

Laut Polizeipräsidium Unterfranken erreichte die Einsatzzentrale am Sonntag gegen 13 Uhr die Mitteilung über einen Unfall mit hohem Sachschaden. Am Unfallort, dem Aufseßring in Laudenbach (im Landkreis Miltenberg), stellte sich für die Beamten heraus, dass es sich offensichtlich um keinen klassischen Verkehrsunfall handelte: Die Unfallbeteiligten waren zum einen eine 47-jährige Frau, zum anderen ihr 48-jähriger Ehemann, der zusammen mit einer 30-jährigen Beifahrerin in seinem Audi unterwegs war.

Vermutung der Polizei: Frau soll Ehemann aufgelauert haben

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang soll die 47-Jährige ihrem Ehemann nach einem vorangegangenen Ehestreit mit ihrem Porsche aufgelauert haben. Als der 48-Jährige in den Aufseßring eingebogen sei, habe die Frau den Sportwagen beschleunigt und sei bewusst auf das Auto ihres Mannes zugefahren.

Beifahrerin leicht verletzt

Laut Polizei versuchte der 48-Jährige noch vergeblich, einen Zusammenstoß mit dem Porsche seiner Ehefrau zu vermeiden. Beide Autos fuhren in einen Gartenzaun und kamen dann zum Stehen.

Die 30-jährige Beifahrerin des Mannes erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei handelte es sich bei der 30-Jährigen um keine Verwandte des 48-Jährigen. Nähere Auskünfte wollte die Pressestelle nicht geben.

Sachschaden: rund 100.000 Euro

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und dem Gartenzaun beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die 47-Jährige muss sich nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten.