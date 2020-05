Ehering im Garten: Das kleine Wunder von Wartenfels

Als Ludwig Melzer während der Gartenarbeit etwas glitzerndes im Boden sah, traute er seinen Augen nicht. Zwischen Rosen und Rhododendron fand der Rentner aus Wartenfels einen goldenen Ring in der Erde. "Ein bisschen Seife, ein bisschen Wasser, und er sah aus wie neu", erzählt Melzer. "Marion – 16.7.77" ist in den Ring eingraviert. Schnell war dem Rentner klar, zu dem der Ring gehört: die Tochter der ehemaligen Nachbarn, der Wirtsleute vom Wartenfelser Hof, heißt Marion. Die Wirtsleute sind schon verstorben, aber deren Tochter wohnt nur ein paar Kilometer weiter im Nachbardorf.

Ehering bei der Schneeballschlacht verloren

Ein Anruf bei Marion Falkmann bestätigte den Verdacht des Rentners: Es ist der verlorene Ehering ihres verstorbenen Mannes.

"Das hätte ich niemals gedacht. Die haben auch niemals was gesagt, dass sie einen Ring verloren haben. Das ist reiner Zufall, dass ich den Ring bei der Gartenarbeit gefunden habe." Ludwig Melzer, Rentner

Bei der Übergabe des Rings erklärt Marion Falkmann, dass der Ring wohl bei einer Schneeballschlacht Ende der 1970er Jahren verloren gegangen sein muss.

"Er muss beim Schneeballwerfen mit weg geflogen sein und da war er jetzt über 40 Jahre gelegen. Er sieht ja aus wie neu. Es ist der Wahnsinn – so ein Stück Erinnerung kommt zurück.“ Marion Falkmann

In die Vitrine, nicht mehr an den Finger

Der Ring bekommt nun einen Ehrenplatz in einer Vitrine, "damit er nie wieder verloren geht", sagt Falkmann. Denn für sie ist der Ehering besonders wertvoll, nachdem ihr Mann 2011 im Alter von 55 Jahren gestorben ist. "Nach dem Verlust kauften wir einen Ersatzring, den trug mein Mann immer um eine Kette am Hals, bis zum Schluss". Dank ihres ehemaligen Nachbarn Ludwig Melzer hat sie nun wieder den originalen Ring. "Der ist etwas ganz Besonderes – das ist der, den wir während der Trauung mit in der Kirche hatten, uns gegenseitig an den Finger steckten." Wie dankbar sie sei, das könne sie gar nicht in Worte fassen.