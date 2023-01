Ehepaar in Zirndorf niedergestochen, Angreifer festgenommen

Bei einer Attacke im eigenen Haus ist im Zirndorfer Ortsteil Weiherhof im Landkreis Fürth am Morgen ein Ehepaar niedergestochen worden. Die 73-jährige Frau und ihr 72 Jahre alter Ehemann kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so eine Polizeisprecherin. Ihren Worten zufolge hatte sich am Morgen ein 54 Jahre alter Mann gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus am Wilhelm-Tell-Platz verschafft und die Frau und ihren Ehemann attackiert.

Tatverdächtiger dringt gewaltsam in Wohnhaus ein

Laut Polizei hatte ein Zeuge der Einsatzzentrale gegen 9.00 Uhr vormittags einen mit einem Messer bewaffneten Mann und eine blutverschmierte Person am Wilhelm-Tell-Platz gemeldet. Eine Polizeistreife entdeckte dann die beiden Schwerverletzten in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnten. Ersten Befragungen zufolge hatte sich der 54-jährige Tatverdächtige am Morgen gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und die 73-jährige Frau und ihren 72 Jahre alten Ehemann unvermittelt attackiert. Anschließend sei er geflüchtet.

Mutmaßlicher Angreifer festgenommen

Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn schließlich in der Nähe einer Bahnlinie fest. Laut Polizei war er ebenfalls verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag gegen ihn gestellt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. In welcher Beziehung der Angreifer und seine Opfer zueinander stehen, müsse erst noch ermittelt werden, so die Polizeisprecherin. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Tatverdächtige und die Eheleute im Vorfeld kannten. Eine direkte Verwandtschaft bestehe jedoch nicht, so die Sprecherin.

Der Artikel wird fortgeschrieben.