Ehepaar in Wallersdorf starb nicht an Kohlenmonoxidvergiftung

Das Ehepaar, das vergangenen Freitag (17.12.) in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau tot in seinem Haus gefunden wurde, ist entgegen erster Annahmen nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern jetzt mitgeteilt.

Ermittler hatten Holzofen im Verdacht

Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass ein defekter Holzofen für den Tod der 71 und 68 Jahren alten Eheleute verantwortlich sein könnte. Dies bestätigte sich bei der Obduktion aber nicht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern deshalb an. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gibt es nicht.

Tochter hatte die Polizei verständigt

Das Ehepaar war am Freitag gefunden worden, nachdem die im Ausland lebende Tochter ihre Eltern telefonisch nicht erreicht und deshalb die Polizei verständigt hatte. Die Beamten ließen von der Feuerwehr die Türe öffnen und entdeckten in der Küche und im Schlafzimmer die beiden Toten.