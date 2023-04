Ehepaar in Schwaben getötet - Angehörige entdecken Leichen

In einem Haus in Altenstadt sind am Samstagnachmittag die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Die Polizei geht auf Grund der Auffindesituation von einem Verbrechen aus. "Ein Unfallgeschehen können wir ausschließen", so ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf BR-Anfrage.

Angehörige finden die Toten

Am frühen Samstagnachmittag waren Angehörige des Ehepaars zu deren Einfamilienhaus in Altenstadt gefahren, nachdem sie mehrfach vergeblich versucht hatten, die beiden anzurufen. Gegen 13:30 Uhr fanden sie dort die Leichen des 70-jährigen Mannes und seiner 55-jährigen Ehefrau.

Polizei: Kein erweiterter Suizid

Die daraufhin verständigte Polizei untersuchte den Tatort und konnte auf Grund der Auffindesituation einen Unfall ausschließen. Auch ein erweiterter Suizid kann laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. "Wir gehen von einem Dritten aus", so der Polizeisprecher zum Bayerischen Rundfunk. Zu den Verletzungen des Ehepaars sowie der Auffindesituation will sich die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Die weiteren Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Zur Aufklärung des Tötungsdelikts wurde laut Polizeipräsidium eine personalstarke Ermittlungsgruppe gebildet. Weitere Details will die Polizei am Montag bekannt geben.