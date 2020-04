20.04.2020, 11:11 Uhr

Ehepaar aus Frankreich gestoppt - drei Kinder zurückgelassen

Die Urlaubsreise eines französischen Ehepaars hat die Polizei in Siegsdorf am Freitag vorzeitig beendet. Die beiden wollten mit ihrem Auto quer durch Europa fahren. Dabei ließen die Eltern drei ihrer Kinder einfach in Frankreich zurück.