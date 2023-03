Ehepaar aus dem Allgäu stirbt bei Flugzeugabsturz im Bayerwald

Die Polizei hat am Donnerstagmittag weitere Details zu dem Flugzeugabsturz gestern im Nationalpark Bayerischer Wald bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei den beiden getöteten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Ehepaar aus dem Allgäu.

Der 54-jährige Mann und seine 56-jährige Ehefrau stammen aus dem Landkreis Unterallgäu, heißt es. Laut Polizei stehe allerdings noch eine abschließende Untersuchung aus.

Kleinflugzeug wollte nach Tschechien

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass das Kleinflugzeug von einem Flughafen in Augsburg aus nach Tschechien fliegen wollte. Zur Unglücksursache gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse. An der Untersuchung sind neben der Staatsanwaltschaft Passau auch die Kriminalpolizei, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und weitere Gutachter beteiligt.

Tiergehege und Besucherparkplatz sind noch gesperrt

Die einmotorige Maschine war am Mittwochmorgen in einem Waldstück in der Nähe des Nationalparkzentrums in Neuschönau abgestürzt. Die Teile des zerschellten Kleinflugzeuges wurden über mehrere hundert Meter verstreut.

Wegen der Ermittlungen zu dem Unglück sind im Nationalpark die Tiergehege und der Besucherparkplatz noch bis zum kommenden Montag gesperrt. Führungen können bis dahin ebenfalls nicht stattfinden.