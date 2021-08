Ehepaar aus Bamberg bekommt Bundesverdienstkreuz verliehen

Das Ehepaar Michaele Revelant und Wilhelm Dorsch ist für sein außerordentliches Engagement mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Die beiden setzen sich seit mehr als 30 Jahren mit ganzer Kraft für Menschen in unserer Gesellschaft ein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, so Melanie Huml (CSU) in ihrer Dankesrede im Alten Rathaus.

Ehepaar hat Bamberger Tafel ins Leben gerufen

Was heute die Bamberger Tafel ist, begann im Jahr 1992 mit einer mobilen Lebensmittelausgabe, welche das Ehepaar unter dem Dach des Vizenzvereins Bamberg gemeinsam ins Leben gerufen hatte. Mit großem Ideenreichtum und viel Kreativität setze das Ehepaar konsequent Zeichen für Menschlichkeit, Verbundenheit und Nächstenliebe, sagte Ministerin Huml.

Setzen sich seit über 30 Jahren für Hilfsbedürftige ein

Auch bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise hätten die beiden in den vergangenen Jahren eine maßgebliche Rolle gespielt. Sie haben an der Seite ihres Helferteams der Bamberger Tafel tatkräftig angepackt, um die auch in Bamberg hohe Zahl von Flüchtlingen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.

Bundesverdienstkreuz ist höchste Anerkennung der Bundesregierung

Das Bundesverdienstkreuz wird an Bürger und Bürgerinnen für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie für alle besonderen Verdienste, wie zum Beispiel im sozialen und karikativen Bereich. Er ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht.