Ehemann rammt Auto von vermeintlichem Nebenbuhler

Ein eifersüchtiger Ehemann ist in Gotteszell im Landkreis Regen ausgerastet und hat sein Auto benutzt um den vermeintlichen Nebenbuhler seiner Frau anzugreifen.

Erst der Streit, dann der Angriff mit dem Auto

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zuerst heftig mit seiner Frau gestritten. Als er sie später mit einem Bekannten im Auto sitzend sah, fuhr er mit seinem Auto mehrmals absichtlich gegen den Wagen des anderen Mannes. Nachdem er ausgestiegen war, schlug der eifersüchtige Ehemann dem vermeintlichen Kontrahenten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Danach setzte er sich wieder ins Auto und rammte den abgestellten Wagen erneut.

Mehrere Anzeigen

Eine ebenfalls anwesende Frau konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, bevor sie zwischen Auto und Wand eingezwickt wurde. Die Polizei traf den Mann zu Hause an, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.