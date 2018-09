vor 43 Minuten

Ehemann der toten Frau aus Wallerstein verhaftet

Am vergangenen Donnerstag ist in Wallerstein im Landkreis Donau-Ries eine tote Frau gefunden worden. Sie lag im Bereich einer Güllegrube. Heute hat die Polizei mitgeteilt, dass der Ehemann der Toten am Samstag festgenommen worden ist.