Ehemaliges Krankenhaus Parsberg wird zum Gesundheitscampus

Nachdem in Parsberg Anfang des Jahres das Krankenhaus geschlossen worden ist, nimmt ein neuer Gesundheitscampus Formen an. Wie der Landkreis Neumarkt mitteilt, gab es nun grünes Licht für Detail-Planungen und eine Ausschreibung für Planungsteams.

Eine Machbarkeitsstudie sei bereits abgeschlossen. Zudem gebe es bereits erfolgreiche Gespräche mit Ärzten, die in das neue Zentrum einziehen würden. Auch Apotheken, Sanitätshäuser, Therapiepraxen oder ein Café sollen im Gesundheitscampus untergebracht werden.

Zentrum für Pflege und Soziales

Parallel laufen die Planungen, wie die Räume des Krankenhauses nachgenutzt werden sollen. Hier soll ein Zentrum für Pflege und Soziales entstehen. Derzeit würden Gespräche mit dem Landesamt für Pflege laufen zu Umbau- oder Sanierungsarbeiten, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Der Bezirk Oberpfalz habe bekräftigt, eine Einrichtung zur psychosomatischen Versorgung zu schaffen. Sie soll 25 stationäre Betten und auch ambulante Angebote umfassen.

Nur noch ein Kreiskrankenhaus

Das bisherige Kreiskrankenhaus in Parsberg war im Januar 2020 geschlossen worden. Begründet worden war das Aus mit der schwachen Auslastung und Personalproblemen. Seither besitzt der Landkreis Neumarkt nur noch ein Kreiskrankenhaus in der Kreisstadt Neumarkt. In dem 500-Betten-Haus mit 1.700 Mitarbeitern werden jedes Jahr mehr als 25.000 Patienten behandelt.