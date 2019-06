Ehemaliges Kloster: Musikakademie feiert Einweihung

Für rund 13,6 Millionen Euro ist das ehemalige Franziskanerkloster Altstadt generalsaniert und für die Zwecke der Musikakademie umgebaut worden. Herzstück ist der Klosterinnenhof, der überdacht wurde und jetzt als Speise- und Aufenthaltsraum genutzt werden kann. Im Konventgebäude selbst entstanden neue Unterkünfte, Übungsräume und ein professionelles Tonstudio.

Haus mit Historie

Für eine Schädlingsbekämpfung war das historische Gemäuer zwischenzeitlich in Folie eingepackt worden. Schon seit ihrer Gründung 1980 hatte die Bayerische Musikakademie Hammelburg Räume des Klostergebäudes genutzt. Das heutige Hauptgebäude der Akademie mit Konzertsaal und Verwaltungstrakt wurde später in direkter Nachbarschaft auf dem Gelände der früheren Felsenkeller-Brauerei von Hammelburg errichtet und 1990 eröffnet. 2004 folgte noch ein Anbau mit weiteren Übernachtungsmöglichkeiten, Übungsräumen und einem Kammermusiksaal.

Nach Feier gleich Konzert

Bereits in den Jahren 2007/2008 wurde der von der Musikakademie genutzte Flügel des Klostergebäudes umgebaut und modernisiert. Nachdem die Franziskaner 2014 ihr Kloster Altstadt aufgaben, übernahm die Musikakademie die Anlage komplett. Im Rahmen der jetzigen großen Baumaßnahme sind laut Akademieverwaltung noch einige Restarbeiten zu erledigen. Die ersten Gruppen haben aber bereits in den neuen Unterkünften übernachtet. Nach der heutigen Einweihungsfeier steht am Abend um 19.30 Uhr noch ein Konzert an. Dabei spielt das Symphonische Blasorchester Volkach. Außerdem kommt Weltrekord-Musiker Jörg Wachsmut mit seiner über zwei Meter hohen Riesentuba. Auf dieser größten spielbaren Tuba der Welt wird er unter anderem den „Hummelflug“ von Nikolai Rimski-Korsakow zum Besten geben – sein Weltrekordstück, das er in knapp 54 Sekunden spielen kann.