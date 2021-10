Ehemaliges Grenzdorf Mödlareuth feiert Tag der Einheit

Das Grenzdorf Mödlareuth bei Hof steht am Tag der deutschen Einheit ganz im Zeichen der Auseinandersetzung mit Demokratie und Menschenrechten. Beim "Fest der Demokratie" präsentieren sich auf einer Wiese direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze rund 20 Vereine und kirchliche Gruppen aus Bayern, Thüringen und Sachsen mit Infoständen und Mitmachaktionen. Am Vormittag ist außerdem ein Gottesdienst unter freiem Himmel geplant.

Historische Sperranlagen im deutsch-deutschen Museum

Das Deutsch-Deutsche Museum ist ab 9 Uhr geöffnet und bietet unter anderem eine kostenlose Beratung zur Einsicht in die persönlichen Stasi-Akten. Außerdem können in dem Museum die original erhaltenen DDR-Sperranlagen und mehrere Sonderausstellungen besichtigt werden. Die Kontaktdaten der Museumsbesucher wergen aufgrund der Corona-Regeln erfasst, das Kontaktformular kann bereits vorab über die Internetseite des Museums heruntergeladen werden.

Politische Kundgebungen in Mödlareuth

Außerdem werden an Tag der Einheit in Mödlareuth Kundgebungen von CSU und AfD abgehalten. Bei der CSU wird anders als ursprünglich geplant nicht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sondern Innenminister Joachim Herrmann als Hauptredner auftreten. Söder nimmt an den Sondierungsgesprächen von Union und FDP in Berlin teil.