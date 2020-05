Scheidender Würzburger Landrat Eberhard Nuß bekommt Ehrenring

An seinem letzten Arbeitstag hat der scheidende Würzburger Landrat Eberhard Nuß (CSU) den Ehrenring des Landkreises verliehen bekommen. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Landkreis zu vergeben hat. Seine Stellvertreterin Christine Haupt-Kreutzer (SPD) überreichte ihm den Ring "für seine Verdienste um die Menschen im Landkreis und seinen Gemeinden", heißt es vom Landratsamt.

Als Landrat über 1.000 Termine pro Jahr

In ihrer Laudatio bezeichnete Haupt-Kreutzer den scheidenden Landrat als bürgernah. Er habe pro Jahr mehr als tausend Termine absolviert. "Du warst gerne bei den Menschen in deinem Landkreis und hattest immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen", so die Politikerin. Wegen der Coronakrise fand die Verabschiedung im kleinen Kreis statt.

Wegen Corona: anstrengende letzte Wochen im Amt

Gerade die letzten zwei Monate seien wegen der Corona-Pandemie nochmals eine besonders arbeitsintensive Zeit gewesen. Eigentlich, so Nuß, habe er sich die Zielgerade seiner Amtszeit "eher als Ausklingen" vorgestellt. Stattdessen sei er als Krisenmanager der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landkreis "nochmal auf jenseits von 100 Prozent" gelaufen, mit Sieben-Tage-Wochen und einem Team im Landratsamt, auf das er nach eigenem Bekunden "unheimlich stolz" ist.

Nuß übergibt an seinen Nachfolger Thomas Eberth

Nuß war vom 1. Mai 2008 bis zum 30. April 2020 Landrat im Landkreis Würzburg. Der Nachfolger des 67-Jährigen ist CSU-Kollege Thomas Eberth, der frühere Bürgermeister von Kürnach (Lkr. Würzburg). Aus Altersgrünen war Nuß bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr nicht mehr angetreten.

