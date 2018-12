Ehemaliger CSU-Generalsekretär Protzner gestorben

Der frühere CSU-Generalsekretär Bernd Protzner ist tot. Der gebürtige Kulmbacher starb nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren, wie die CSU dem BR bestätigte.

Karrierestart in der Jungen Union

Seine politische Karriere hatte Protzner in der Jungen Union begonnen, wo er in den 1970er und 1980er-Jahren das Amt des Kreis- und später des Bezirksvorsitzenden übernahm. 1990 zog Protzner als Direktkandidat für Kulmbach in den Bundestag ein.

Nicht unumstritten als CSU-Generalsekretär

Vier Jahre später wurde er unter CSU-Chef Theo Waigel Generalsekretär. Innerhalb der Partei war Protzner umstritten. Als Theo Waigel 1999 den Parteivorsitz abgab, endete auch Protzners Amtszeit als Generalsekretär. Ihm folgte im Januar 1999 Thomas Goppel nach. 2002 geriet Protzner im Zuge einer Steueraffäre in die Schlagzeilen, ein Jahr später wurde er wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Umbau seines Hauses in Kulmbach zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Rückkehr an die Universtität Bayreuth

Nach dem Ende seiner politischen Karriere kehrte Protzner an die Universität Bayreuth zurück, wo er die Leitung des "Career Service" übernahm.