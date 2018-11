Ehemalige Pflegemutter zu Freiheitsstrafe verurteilt

Die 51-jährige Frau hatte zwei Jungen, die ihr anvertraut waren, gequält: Schläge mit dem Teppichklopfer, eiskalte Duschen als Strafe, Schlafen im Keller auf blankem Boden oder in der Badewanne, und einmal auch eingesperrt in einer Garage – das und mehr mussten die Kinder ertragen. Heute sind sie 17 und 18 Jahre alt. Die beiden sind nicht mit einander verwandt.

Jungen sollten erst einmal zur Ruhe kommen

Einer der Jungen vertraute sich 2012 einem Verwandten an. Kurz darauf wurden sie in anderen Familien untergebracht. Zum Prozessauftakt am 25. Oktober hatten die beiden gegen ihre ehemalige Pflegemutter ausgesagt. Die Frau hatte die Vorwürfe bis zuletzt abgestritten. Das Jugendamt Würzburg hatte die Kinder bei der Frau aus Gemünden untergebracht. Der Jugendamtsleiter hat Stellung bezogen: Um den Kindern genug Abstand zu ermöglichen, fand der Prozess erst sechs Jahre nach Bekanntwerden der Vorfälle statt.