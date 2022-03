Ehemalige Krankenhausküche aus Karlstadt im Ahrtal

Die nicht mehr benötigte Großküche aus dem einstigen Kreiskrankenhaus und jetzigen Gesundheitszentrum Karlstadt (GZK) ist im ehemaligen Flutgebiet im Ahrtal angekommen. Auch neun Monate nach der Flut sieht es dort noch erschreckend aus, erklärte Johannes Kromczynski vom GZK. Es sei richtig gewesen, die ehemalige Krankenhausküche hilfsbedürftigen Menschen zugute kommen zu lassen, sagte der Allgemeinarzt. Die Menschen im Ahrtal dürfe man nicht vergessen.

Kromczynski war es wichtig, dass die Küche nicht verkauft, sondern zweckgebunden in einer sozialen Einrichtung genutzt wird. Die Großküche hatte Patienten, Senioren von der Heroldstiftung, Kindergartenkinder und Kunden des Roten Kreuzes mit bis zu 400 Essen täglich versorgt.

Ausstattung für Kita und Dorfladen

Herd, Ofen, Spülküche, Hängeschränke, Waschbecken und Anrichte, gingen an eine Kita in einem Containerstandort im Gewerbegebiet Ringen. Geräte wie Tee- und Kaffeemaschine, Suppenkessel oder Brotschneidemaschine gingen an einen Dorfladen beziehungsweise an einen Verteilerstandort. Akkubohrer und andere Bauwerkzeuge gehörten ebenfalls mit zur Lieferung. Den Kontakt zur Kita stellte Peter Rüger aus Zellingen her. Er hatte schon mehrfach mit seiner Frau bei einem Einsatz Flutopfern im Ahrtal geholfen.

Im GZK kein Bedarf für eine Großküche

Das ehemalige Krankenhaus in Karlstadt wurde zu einem Gesundheitszentrum umgebaut. Eine Großküche wurde dabei nicht mehr benötigt. Im Januar hatten Helfer des THW die Großküche abgebaut. Am Freitag wurde die Küche auf drei Lkw und einen Kleintransporter der Messebaufirma Heilmann und des Blumengroßhändlers Marco Herr verladen. Am Samstag starteten die Helfer in Richtung Ahrtal.