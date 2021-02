Ehelhaft oder lecker? Krapfen mit herzhafter Füllung

Luftschlangen und Krapfen: Und schon kommt Faschingsstimmung auf. Gerade bei diesem süßen Gebäck leben viele Bäcker und Konditorinnen ihre Phantasie besonders intensiv aus. Neben der klassischen Hagebutten-Marmelade gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Füllungen, wie Apfel, Aprikosen, Ananas, Mirabellen, Frankenwein oder Nussnugat zum Beispiel.

"Geimpfte" sind in Corona-Zeiten ein Krapfen-Hit

Selbst von Corona lassen sich die Krapfen-Bäcker die Laune nicht verderben. Da gibt es zum Bespiel die Variante "Süße Impfung" – da steckt dann eine Spritze mit einer Extraportion Marmelade oder Eierlikör im Krapfen. Aber in der Region Hof gibt es nicht nur süße Krapfen, sondern auch besonders herzhafte.

Currywurst-Füllung stößt auf geteilte Meinung bei den Krapfen-Essern

Konditormeister Florian Reichl aus Bad Steben (Landkreis Hof) hat einen ganz eigenen Faschingskrapfen kreiert: mit Currywurst-Füllung. Bei dieser Geschmackskombination verziehen viele Kunden erstmal das Gesicht, wollen gar nicht probieren oder können sich so eine herzhafte Füllung überhaupt nicht im Krapfen vorstellen. Aber wer mutig ist und probiert, der wird offenbar schnell zum Currywurst-Krapfen-Fan. Wie einige mutige Krapfen-Esser bestätigen, schmecke der eigenwillige Krapfen, vor allem weil er weniger süß sei, wirklich gut.

Currywurst-Krapfen hat wenig Zucker

Eigentlich ist der Currywurst-Krapfen ein ganz normaler Krapfen aus Hefeteig, verrät Bäcker Reichl: "Wir machen eine Langzeitgärung über 20 Stunden, dafür brauchen wir auch nur relativ weniger Zucker. Bei uns sind nur 1,7 Gramm Zucker in einem Krapfen, das ist weniger als im Ketchup von der Currywurst-Soße." Neben der selbstgemachten Soße befindet sich auf so einem Currywurst-Krapfen neben der gegrillten und in Scheiben geschnittenen Currywurst auch etwas Salat, Soße. Statt Puderzucker gibt es obendrauf eine Sesamkruste.

Weitere Krapfenvariante mit Rindfleischwurst

In Hof kombiniert Bäckermeister Christoph Pültz bereits seit drei Jahren das Faschingsgebäck mit Rindfleischwurst, einer Streichwurst-Spezialität, die es nur in Hof gibt: "Natürlich ist Butter drunter, und obendrauf kommen eine Gurke und Puderzucker." Die Kombination aus süßem Krapfen und herzhafter Rindfleischwurst "harmoniert hervorragend zusammen", sagt ein Kunde. Schließlich würden die Leute ja auch Weißwurst mit süßem Senf essen. Da sage ja auch keiner "bäh", so der Kunde weiter.