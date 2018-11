Ehefrau versehentlich mit Filetiermesser verletzt

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte das Paar am Freitag in der engen Küche das Abendessen zusammen bereitet. Der 54-jährige Ehemann war gerade dabei, mit einem Filetiermesser eine Plastikpackung Schnitzel zu öffnen.

Ins Messer gelaufen

Als seine Ehefrau in die Küche lief und eine Frage stellte, drehte sich der Ehemann ohne zu schauen mit dem Messer in der Hand um. Dabei stach er der Ehefrau mit der Klinge des äußerst scharfen Filetiermessers in den rechten Oberschenkel – "aus Versehen“, betont die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Ehefrau schwer verletzt

Die Frau erlitt eine tiefe Schnittverletzung. Ein Notarzt versorgte die schwer verletzte Frau, die danach in eine Klinik eingeliefert wurde. Ob das Abendessen ausgefallen ist, konnte die Polizei nicht mitteilen.