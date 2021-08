14.08.2021, 09:46 Uhr

Ehefrau verpetzt ihren Mann wegen Cannabispflanze an Polizei

In Schwabach hat eine 51-Jährige Frau ihren Ehemann an die Polizei verraten, weil dieser Cannabis im Keller anpflanzte. Die Polizei rückte an und nahm alles mit. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.