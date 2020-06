Ehefrau im Streit erwürgt: Mann muss sieben Jahre ins Gefängnis

Am Landgericht Aschaffenburg ist ein 56-Jähriger wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte im Dezember 2019 seine Ehefrau im Streit erwürgt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 56-Jährige habe diejenige getötet, die er am meisten geliebt habe, sagte die Staatsanwältin am Dienstag vor dem Landgericht Aschaffenburg.

56-Jähriger hatte die Tat gestanden

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Totschlags hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und vier Monaten gefordert. Der Verteidiger sprach von einem "minder schweren Fall" und einer Tragödie. Er plädierte für eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Der Angeklagte gab an, die Tat ungeschehen machen zu wollen. Bereits zum Prozessauftakt hatte er die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme weitgehend bestätigt. Umgehend nach der Tat versuchte der damals 55-Jährige, sich das Leben zu nehmen. Apathisch und nicht mehr ansprechbar wurde er von Einsatzkräften aufgefunden.

Tödlicher Ehestreit im Dezember 2019

Die Tat ereignete sich in einem Wohnhaus in Aschaffenburg, knapp zwei Wochen vor Weihnachten 2019. Der 56-Jährige hatte seine 37 Jahre alte Ehefrau während eines Streits solange gewürgt, bis sie leblos am Boden lag. Laut Anklage soll zunächst die Frau mit einem Küchenmesser auf den Mann losgegangen sein. Der 56-jährige Albaner konnte ihr das Messer abnehmen. Anschließend habe er seine Frau mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gepresst und erwürgt.

Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!