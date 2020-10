Eggolsheim: Landwirte blockieren Zufahrten zu Lidl-Zentrallager

Etwa 60 bis 70 Landwirte haben in der Nacht die Zufahrten zum Zentrallager des Lebensmittel-Discounters Lidl in Eggolsheim im Landkreis Forchheim blockiert. Wie die Polizei mitteilt, verlief der Protest friedlich. In Unterfranken haben Bauern unterdessen mit Traktoren das Zentrallager der Supermarkt-Kette Kaufland heimgesucht.

Eggolsheim: Zufahrten mit Traktoren blockiert

Die Landwirte hätten zwei Zufahrten mit mehreren Traktoren zugestellt. Sie hätten damit auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam machen wollen. Durch die Corona-Pandemie sei der sowieso schon niedrige Milchpreis weiter eingebrochen, heißt es.

Mehr Geld für Fleisch-und Milchprodukte gefordert

Die Landwirte fordern daher höhere Erlöse, vor allem für Milch- und Fleischprodukte. Nach etwa zwei Stunden sei die Blockade aufgehoben worden.