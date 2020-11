Eggenfeldener Modehaus erscheint ungefragt in Trump-Werbespot

Die Liste der Staaten mit Lockdowns wird immer länger, heißt es im neuesten Wahlkampf-Video von Donald Trump. Als abschreckendes Beispiel für den Corona-Niedergang werden Bilder vom Modehaus Hartwimmer am Stadtplatz von Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn gezeigt. Die Betreiber wussten davon nichts.

Modehaus-Besitzer ahnungslos

Gisela und Gregor Mooser können es kaum fassen, als sie den Wahl-Werbespot aus den USA sehen. Ihr Modehaus am Stadtplatz, trostlos in Schwarz-weiß getunkt.

"Wir waren völlig perplex. Wir sind nicht gefragt worden. Und wenn wir gefragt worden wären, hätten wir mit Sicherheit nicht eingewilligt, mit Herrn Trump ein Wahlvideo zu drehen." Gisela Mooser, Inhaberin Modehaus Hartwimmer

Wie das Wahlkampfteam von Donald Trump überhaupt an das Filmmaterial aus der niederbayerischen Stadt gekommen ist, kann nur gemutmaßt werden. Gisela Mooser sagt, am Dienstagabend war ein Fernsehteam am Stadtplatz und hat Aufnahmen gemacht. Die Verbreitung erfolgte dann mutmaßlich über das Internet.

Eggenfelden als trostloses Lockdown-Gebiet

Gregor Mooser, der Juniorchef, kann über das alles schon wieder lachen. Denn die Wirklichkeit in Eggenfelden sehe trotz des Teil-Lockdowns anders aus.

"Wir haben natürlich diesen Lockdown gemerkt. Das wäre jetzt eine Lüge, wenn wir sagen würden, alles wäre so wie immer. Aber ich glaube, grundsätzlich darf man sich nicht unterkriegen lassen. Aber wie es in dem Video dargestellt wird, dass bei uns alles tot ist, so ist es nicht. Es geht weiter und wir schauen nach vorne." Gregor Mooser, Inhaber Modehaus Hartwimmer

Einladung an Trump

Auch Gisela Mooser verbreitet Optimismus und meint, so grau wie sie und Eggenfelden dargestellt wurden, sei es definitiv nicht. Eggenfelden sei bunt und deshalb hat die Chefin des Modegeschäfts noch eine ganze besondere Botschaft an den Wahlkämpfer Donald Trump. Motto: Willkommen in der Wirklichkeit.

"Ich würde ihm gerne zeigen, wie schön Eggenfelden ist. Ich würde ihn einladen und wenn er einkaufen will, ist er bei uns im Haus herzlich willkommen." Gisela Mooser, Inhaberin Modehaus Hartwimmer