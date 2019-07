Eggenfeldener Firma "Hoco": Belegschaft wartet weiter auf Lohn

Die Mitarbeiter der am 1. Mai durch die Schweizer Firma "Nexus Investments GmbH" übernommenen "HocoHolz Hofstetter & Co. Holzindustrie GmbH" haben bis heute keine Löhne vom neuen Firmeneigentümer erhalten. Auch der Kaufpreis wurde bis heute nicht beglichen.

Mittlerweile haben mindestens 24 Hoco-Mitarbeiter Anzeige bei der Polizei Eggenfelden erstattet, gleichzeitig werden über 20 Klagen gegen die Nexus Investments GmbH und deren Geschäftsführer Maxim Heinze in Rechtsanwaltskanzleien vorbereitet.

Insolvenz nach 60 Jahren

Im März musste das seit 60 Jahren bestehende Traditionsunternehmen HocoHolz, dessen Schwerpunkt auf der Produktion von Leisten liegt, Insolvenz anmelden und wurde fortan durch einen Insolvenzverwalter betreut. Jochen Zaremba, der zuständige Insolvenzverwalter, sagt, das Kuriose an der Sache sei, dass Maxim Heinze, der Geschäftsführer der Nexus Investments GmbH (Firmensitz in der Schweiz) von Anfang an keine Neubestellungen für die Produktion getätigt habe. Die Mitarbeiter seien dadurch schnell nervös geworden, weil die Fertigung ins Stocken gekommen sei.

Schon im ersten Monat keine Lohnzahlungen

Zuvor habe Heinze den Kaufvertrag geschlossen, den Mietvertrag mit den Vermietern (die Firmengruppe Haas) geschlossen, sei außerdem mehrfach vor Ort gewesen und habe in den Firmenräumen sogar Personalgespräche geführt. Dann wurden schon im ersten Monat keine Lohnzahlungen getätigt. Bis heute wurde also der Kaufpreis für die HocoHolz von der Nexus Investments GmbH nicht bezahlt, die Mitarbeiter wurden nicht bezahlt und es wurden keine Waren nachgekauft. Zu Beginn der Insolvenz - Mitte März - waren es laut Insolvenzverwalter rund 170 Mitarbeiter. Kurz danach kündigten laut Uwe Schmieder, Betriebsratsvorsitzender bei HocoHolz, mehrere Mitarbeiter fristlos. Mittlerweile sind laut Schmieder noch rund 100 Mitarbeiter übrig, in ungekündigter Stellung.

Fast keine Mitarbeiter mehr in den Geschäftsräumen

Der Nexus-Geschäftsführer Maxim Heinze wurde durch den Insolvenzverwalter und seine Kanzlei Schwartz Rechtsanwälte mehrfach auf die ausstehenden Zahlungen hingewiesen. Maxim Heinze versicherte jedes Mal, er würde bald zahlen, hat es aber bis heute nicht getan. Mittlerweile sind deshalb fast keine Mitarbeiter mehr in den Geschäftsräumen. Den Kaufpreis einzuklagen sei eine der verbleibenden Optionen. Ob diese Sinn mache, müsse geprüft werden, sagte Insolvenzverwalter Jochen Zaremba dem BR.

72 Mitarbeiter sind bereits bei der Agentur für Arbeit registriert

Alleine im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn sind derzeit 72 HocoHolz-Mitarbeiter bei der Agentur für Arbeit registriert, sagte Doris Schramm, die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen, dem BR. Einige Mitarbeiter würden derzeit schon Arbeitslosengeld erhalten, bei den anderen fehlen nur noch letzte Schritte, bis ihnen auch Arbeitslosengeld (ALG I) ausbezahlt werden kann. Der Betriebsratsvorsitzende Schmieder ist seit Mitte Juni arbeitssuchend gemeldet.

Anzeigen wegen Vorenthalts von Arbeitsentgelt

Gestern hat Schmieder bei der Polizei Eggenfelden gegen Maxim Heinze persönlich und die Nexus Investments GmbH Anzeige erstattet, wegen Vorenthaltens von Arbeitsentgelt seit dem 1. Mai. Bei der Polizei Eggenfelden liegt laut dem Betriebsratsvorsitzenden mittlerweile eine Unterschriftenliste mit Adressen aus, wo sich die Hoco-Kollegen direkt eintragen, um identische Anzeigen zu erstatten. Derzeit sind es laut Schmieder, der diese Woche verhört wurde, über zwei Dutzend Anzeigen. Die Kriminalpolizei Eggenfelden wird später alle Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Landshut weiterleiten.

Klagen von über 20 Mitarbeitern werden vorbereitet

Parallel werden bei einer Eggenfeldener Kanzlei Anklagen von über 20 Mitarbeitern vorbereitet, die später vorm Arbeitsgericht Passau verhandelt werden sollen. Außerdem klagen Hoco-Mitarbeiter, die Mitglied bei der Gewerkschaft IG Metall sind, über den DGB Rechtsschutz. Derzeit kann man laut Theo Meisinger, dem zuständigen Geschäftssekretär der IG Metall, nicht sagen, wie viele Klagen kommen.

Hintergrund zur Hoco-Insolvenz

Auf dem Hoco-Firmengelände im Gewerbegebiet der niederbayerischen Stadt Eggenfelden sitzen zwei eigenständige Hoco-Unternehmen. Die "Hoco Fenster und Haustüren GmbH" und die "HocoHolz Hofstetter & Co. Holzindustrie GmbH". In den ersten Monaten des Jahres mussten beide Insolvenz anmelden. Danach wurde Jochen Zaremba der Insolvenzverwalter beider Firmen. Die Firmen hatten laut Zaremba zu der Zeit je rund 170 Mitarbeiter.

Schon Ende des letzten Jahres Zeichen haben sich laut Theo Meisinger von der IG Metall die Zeichen verdichtet, dass es in der Hoco Fenster und Haustüren GmbH massiv kriselt und parallel auch bei der HocoHolz. Nach den Aussagen der Mitarbeiter kamen die Lohnzahlungen immer verspäteter und von daher war absehbar, dass demnächst Veränderungen folgen würden und mussten.

Ursprung für die Probleme sei eine fehlerhafte Firmensoftware gewesen, ein Warenwirtschaftssystem, dadurch seien beide Firmen in die Schieflage geraten. Aufträge habe es eigentlich immer gegeben. Die Hoco Fenster und Haustüren GmbH konnte teilweise gerettet werden, sie wurde Anfang Juli zum Teil von einem ehemaligen Mitarbeiter übernommen. In der neu gegründeten "Hoco Therm GmbH" arbeiten von den ehemals mehr als 200 Mitarbeitern laut Jochen Zaremba nun noch 20 und es werden nur noch Türen produziert.