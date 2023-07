Efoils auf der Donau: Gleiten, stürzen, fliegen?

Mit fast 40 Kilometern pro Stunde sausen die Efoils über die Donau bei Matting im Landkreis Regensburg. Ihre Fahrer stehen auf einem gut einen Meter langen Surfbrett, das aber nicht auf dem Wasser liegt. Nur eine gut zwanzig Zentimeter schmale Finne verbindet das Brett, in dem eine Batterie verbaut ist, mit dem unter Wasser liegenden Propeller. Den Eindruck, dass das Brett samt Fahrer über dem Wasser schwebt, mindert es nicht.

Schutzkleidung empfehlenswert

Wer das Gleichgewicht auf dem Board nicht hält, fliegt auch. Aber ins Wasser. Bei einer hohen Geschwindigkeit kann ein Sturz schon gefährlich werden. Einem Anfänger ist daher geraten, sich eine Schutzausrüstung anzulegen, bevor er ins Wasser geht, rät Maximilian Weinzierl.

Zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern ist er einer der wenigen, der Efoils verleiht. Der 25-Jährige drückt mir Neoprenanzug, Aufprallweste und Schutzhelm in die Hand. "Wenn man ein Schnellfahrer ist, kann der Aufprall schon mal Schmerzen verursachen", weiß Weinzierl aus eigener Erfahrung. "Wenn man sich aber an die Regeln hält und seitlich absteigt, dann fehlt sich da eigentlich nichts."

Regeln auf Wasserstraßen beachten

In Matting quert eine Seilfähre die Donau. An warmen Sommertagen fahren hier Motorboote neben Flusskreuzfahrt- und Frachtschiffen. Und nun auch Efoil-Fahrer wie ich. Mich erstaunt, dass es für das Fahren keinen Sportbootführerschein braucht. Trotzdem gelten auch für die Steuermänner und -Frauen die gleichen Regeln wie für die anderen Verkehrsteilnehmer, erklärt mir Maximilian Weinzierl. Heißt: Umsichtig fahren, nicht in die Nähe von badenden Menschen kommen, genügend Abstand zu den Schiffen halten.

Bevor die Weinzierls ihre Boards verleihen, braucht es daher einen Kurs. "Jetzt fahren wir erstmal in die Mitte rein. Immer drauf bleiben. Schön in den ersten Gang." Mein vorrangiges Ziel: Erst Kontrolle über das Board bekommen, bevor ich mich am Stehendfahren oder Gleiten versuche.