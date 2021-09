"50 plus X - die Zeiten sind vorbei": Stoiber im Interview

Edmund Stoiber wird 80 Jahre alt. Zwischen Juni 1993 und September 2007 war der im oberbayerischen Wolfratshausen ansässige CSU-Politiker bayerischer Ministerpräsident.

BR: Sie feiern heute ihren 80. Geburtstag. Ich kann mir vorstellen, Sie hätten sich ein schöneres Geburtstagsgeschenk gewünscht. Stattdessen fährt die Union ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl ein. Wie enttäuscht sind Sie?

Edmund Stoiber: Na ja, natürlich schon sehr enttäuscht. Wenn man so lange in der Politik war und nach wie vor der Union verbunden ist, dann lebt man als Ehrenvorsitzender mit. Und wenn dann ein solcher Geburtstag von einem so krachenden Ergebnis begleitet wird, dann betrifft das einen natürlich. Franz Josef Strauß hat irgendwann gesagt: 50 plus X, und meine letzte Landtagswahl waren 60,7 Prozent. Die Zeiten sind vorbei, aber man vergisst sie natürlich nicht und orientiert sich immer noch ein bisschen an dieser großen Zeit. Aber ich glaube, dass die Schlüsse daraus schon gezogen werden.

Sie haben bis zuletzt an ein besseres Ergebnis geglaubt. Es sollte aber nicht so sein. Lag es nur an Armin Laschet? War es ein Fehler, nicht doch Markus Söder als Kanzlerkandidat zu nominieren?

Da gibt es viele, die spielen: Was wäre, wenn? Ich will dieses Spiel nicht spielen. Meine Präferenz für Markus Söder war hinreichend bekannt, aber die Entscheidung ist anders gefallen. Ich glaube, dass die CSU jedenfalls in der zweiten Halbzeit des Wahlkampfes noch einen erheblichen Beitrag geleistet hat. Ich glaube, der Parteitag war wirklich ein Weckruf und hat beide, Markus Söder und Armin Laschet, ganz eng zusammengeführt. Mein Gott, das muss man hinnehmen und aufstehen und sich den neuen Herausforderungen stellen.

Sie haben Franz Josef Strauß zitiert und die 50 plus X, die in Bayern immer galten. Jetzt hat ihr politischer Ziehsohn Markus Söder in Bayern 31,7 Prozent eingefahren - so wenig wie seit 1949 nicht mehr. Welche Mitschuld trägt er am Ergebnis?

Natürlich ist das das schlechteste Ergebnis seit 1949 für Bayern. Auf der anderen Seite steht, dass wir 45 Direkt-Abgeordnete haben und jetzt jeder vierte Abgeordnete der CDU/CSU - anders als vorher - der CSU angehört. Das heißt, die CSU ist nach wie vor ein außerordentlich stabiler Teil der Union. Aber wir sind ein Teil Deutschlands, und da kann man sich nicht freizeichnen. Und deswegen: Wir wissen, dass das ein schlimmes Ergebnis für die CSU in Bayern ist, und die CSU weiß, dass sie eine schwere Niederlage erlitten hat. Und wir müssen näher an die Leute ran und an die Probleme.

Wenn Armin Laschet und Markus Söder Sie anrufen würden und sagen: Edmund, du musst mit dabei sein bei den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen - welche Präferenz hätten Sie? Die Ampel, Jamaika oder doch eine GroKo, die rechnerisch möglich ist?

Wenn es eine Möglichkeit gäbe, wäre mir persönlich natürlich viel lieber der Versuch, jetzt eine Jamaika-Koalition zusammenzubringen. Was ja auch wohl Armin Laschet versucht. Aber das wird ein schwieriges Rennen werden. Und es ist ein Unterschied, ob man in der Regierung bleibt oder ob man in die Opposition geht. Man muss die Rolle annehmen, aber eine Erneuerung, die ja auch wegen dieses Ergebnisses für CDU und CSU angesagt ist, die ist sicherlich leichter in einer Regierung zu machen als in der Opposition. In der Opposition wird es heftiger werden.

2002 haben Sie bei einer Bundestagswahl alle Höhen und Tiefen miterlebt. Sie scheiterten unfassbar knapp. Rund 6.000 Stimmen fehlten, Gerhard Schröder blieb Kanzler. Wenn Sie sich jetzt diesen Wahlkampf vor Augen führen. Was kommt auf: Wehmut, der alte Kampfgeist - oder haben Sie schon die Distanz dazu?

Damals ging es um ganz was anderes. Rot-Grün, Schröder-Fischer. Nach sieben Jahren, am Ende, gab es fünf Millionen Arbeitslose und mehr. Wirtschaftlich waren wir am Krückstock. Und ich habe damals ja immer wieder gesagt zu Gerhard Schröder: Ich bin ja faktisch der Konkursverwalter. Sie haben ja einen Konkurs verursacht, haben ihn nur noch nicht angemeldet. Ja, ich lag ja weit vorne. Und dann kamen zwei Ereignisse, die man natürlich auch als Kanzlerkandidat nicht beeinflussen kann. Einmal das Hochwasser an der Oder; und dann ging es um Krieg, um Beteiligung von deutschen Truppen an einem möglichen Einmarsch im Irak, und das hat natürlich auch dem Bundeskanzler in die Karten gespielt.

Sie haben diese Wahl damals knapp verloren, dann aber 2003 ein Rekordergebnis bei der Landtagswahl erzielt. Aber Sie konnten diese Legislaturperiode nicht als Ministerpräsident zu Ende bringen. Wie sehr schmerzt das bis heute?

Eigentlich schmerzt mich das nicht. Ich meine, ich habe auch Fehler gemacht. Aber ich habe dann die Konsequenzen gezogen und bin zurückgetreten. Und ja, dann war ich 25 Jahre Mitglied des bayerischen Kabinetts. Ich war 66 Jahre alt und habe mir gedacht: Jetzt bist du lange genug in der Politik. Jetzt sind die Umstände so, wie sie sind. Ich habe auch nie damit gehadert. Ich habe in den letzten Jahren als Anwalt gearbeitet. Das war ein anderes Leben, ich blieb aber der Politik immer verbunden.

Sie sagen ein anderes Leben? Wie war denn die Rückkehr in dieses andere, normale Leben als Bürger?

Ja gut... Du hast ein wohl funktionierendes Büro, das viele, viele Dinge organisatorischer Art automatisch für dich vorbereitet und erledigt - das war dann ja nicht mehr der Fall. Und dann haben mich meine Kinder aufgefordert, ins normale Leben zurückzukehren, wieder Auto zu fahren, selber zu fahren. Ich musste mich natürlich dann auch selber orientieren: Wo ist der Abflug? Wo ist das Gate? Wie komme ich dahin?

Ich musste mich auch in die ganze digitale Welt selbst einarbeiten, Das hat gut geklappt. Ich nehme meine Familie viel intensiver wahr. Ich habe drei Kinder, Ich habe acht Enkel von eins bis 22. Da bemühe ich mich immer, die Probleme der Generationen zu erkennen. Und dann merkt man natürlich, wie die Zeit sich verändert. Aber das muss ich persönlich sagen: Meine wichtigste Entscheidung im Leben war, meine Frau kennenzulernen. Und die hat ja einen Rechtsreferendar geheiratet, keinen Politiker. Da war ich noch gar nicht in der Jungen Union tätig. Sie hat mich so exzellent als Frau, als Gefährtin, als Geliebte begleitet. Und mit 80 sieht man, dass man das nur zusammen durchstehen konnte und gemeistert hat.

Zu runden Geburtstagen blickt man ja immer auf vieles zurück. Sind sie mit sich im Reinen Herr Stoiber?

Ja, man blickt natürlich mit Nachdenklichkeit nach vorne. Ich lebe natürlich für die Gegenwart und Zukunft. In Form meiner Kinder, meiner Enkel. Und deshalb hörst du nie auf. Bis zum letzten Atemzug wirst du engagiert sein. Aber es ist auch immer entscheidend, die notwendige Zurückhaltung zu üben. Ich habe für mich immer klar entschieden: Es gibt nie einen öffentlichen Ratschlag von mir an meine Nachfolger.

Edmund Stoiber, besten Dank für das Gespräch und alles Gute zu Ihrem 80. Geburtstag!