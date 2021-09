Stoiber wird 80 – respektiert und korrigiert

Hightechoffensive finanziert aus Staatsvermögen, auf acht Jahre verkürztes Gymnasium, ein schlankerer Staat durch Behördenabbau, 42-Stundenwoche für Beamte, ein ausgeglichener Staatshaushalt, Studiengebühren. Als CSU-Ministerpräsident hat Edmund Stoiber ab 1993 den Freistaat Bayern 14 Jahre lang geprägt. Mit schnellen, weitreichenden Gesetzen hat er Bayern gegen große Widerstände umorganisiert. Im Landtag gestützt von einer absoluten CSU-Mehrheit – denn 50 plus X bei Wahlen war bis 2007 noch eine Selbstverständlichkeit. Nach 2003 konnte er sich sogar eine Legislaturperiode lang auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Maximilianeum stützen.

Erfinder von Laptop und Lederhose

Für seine Bewunderer wie Ex-CSU-Generalsekretär und Berliner Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist Stoiber der Erfinder von Laptop und Lederhose. Er habe Bayern die Modernität gebracht und High Tech und Tradition zusammen gedacht. Für Dobrindt ist Stoiber mit seinem Politikstil der klaren Kante auch heute noch Vorbild in der CSU.

Jasmin Riedl, Politikprofessorin an der Bundeswehruniversität Neubiberg, sieht Stoibers Leistung vor allem als Reformer, Technologie- und Wirtschaftsförderer. Sein Profil des Konservativen, "die Art des Knallharten, diese Scharfer-Hund-Politik, diese Abgrenzung nach Berlin mit Blick auf gesellschaftspoltische Themen, Fragen der Inneren Sicherheit, des Europäischen. Das sind alles Dinge die ein etwas abschottendes Moment haben." Riedl sagt auch: "Ich denke, er war sehr gut für die CSU."

Mit absoluten Mehrheiten für harte Reformen

Denn das typische CSU-Motto "Bayern-First" machte Stoiber in der CSU extrem stark. Absolute CSU-Mehrheit in Bayern, 97 Prozent bei der Wiederwahl zum CSU-Vorsitzenden 2003. Aus dieser Position heraus bekämpfte er auch seinen einstigen Konkurrenten um das Ministerpräsidentenamt, Ex-CSU Chef Theo Waigl, und dessen Lieblingskind - den Euro. Trotzdem habe Stoiber Bayern in Brüssel stärker gemacht, meint CSU-Vize und Europapolitiker Manfred Weber, weil er den Freistaat nicht nur als ein Bundesland gesehen habe, sondern als eine eigene Marke in der Europäischen Union.

Der aktuelle CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder schätzt an Stoiber vor allem dessen Weichenstellungen wie den ausgeglichenen Haushalt, den "er als einer der ersten in ganz Deutschland angestrebt und umgesetzt" habe. Außerdem habe Stoiber den Grundstein dafür gelegt, dass heute die beiden Münchner Universitäten die ersten und besten Exzellenz-Unis in Deutschland sind.

Wenig Ökologie und strenge Sparpolitik

Bei den Trachten-Treffen der Bayerischen Gebirgsschützen war Stoiber genauso beliebt wie bei Automobilkonzernen, Atomkraftwerkbetreibern und Autobahnbauern. Ökologie und Klimaschutz hat Stoiber nicht sehr interessiert. Nach Meinung von Richard Mergner, dem Vorsitzenden des Bundes Naturschutz in Bayern, trübt Stoibers Bilanz dessen Einsatz für die Verlängerung der Atomlaufzeit, den Transrapid und den Autobahnausbau gegen größte Widerstände. Außerdem, so Mergner, sei Stoiber davon beseelt gewesen, „einzusparen, Verwaltungen als Bürokratie zu brandmarken und sie zu verkleinern oder abzuschaffen“.

Darunter hätten vor allem die Wasserwirtschaft gelitten, aber auch die kleine Forstverwaltung. Jetzt in der Klimakrise mit Hochwasser, Dürre und Grundwasserverschmutzung leide Bayerns Verwaltung immer noch unter Stoibers Personaleinsparungen, kritisiert der Bund Naturschutz-Chef. Zehntausende demonstrierten damals gegen Stoibers Spar-Politik, aber Stoiber peitschte diese Verwaltungsreformen durch.

Für Hightech-Ansiedlungen Tafelsilber "vergoldet"

Während Stoiber an der Staatsverwaltung sparte, pumpte er um so mehr Geld in seine Hightechoffensive zur Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und forschenden Unternehmen, etwa aus der Biotech-Branche. Das Geld stammte vor allem aus dem Verkauf von Staatsbeteiligungen. Kritik, er habe das Tafelsilber verkauft, lässt Stoiber nicht gelten. Schließlich sei "ja das Tafelsilber nichts wert wenn es nicht eingesetzt wird – also ich habe dieses Tafelsilber vergoldet".

Landesbankdesaster und Reform-Rücknahmen trüben Bilanz

Stoiber investierte zwar gezielt in Bayerns Zukunftsbranchen - durch den überehrgeizigen Kauf der osteuropäischen Pleite-Bank Hypo Alpe Adria wollten er und die Staatsregierung die Bayerische Landesbank aber zu einer internationalen Großbank machen. Um die Milliardenschulden zu tilgen, musste Markus Söder, damals Finanzminister, später 30.000 halbstaatliche Wohnungen verkaufen. Auch das lange Festhalten am Transrapid oder dem von Umweltschützern bekämpften Donauausbau mit Staustufen hat den Freistaat für die Planungen viel Geld gekostet.

Andere Prestigeprojekte, wie das achtjährige Gymnasium und die Einführung von Studiengebühren machten vor allem der Verwaltung jahrelang, letztlich unnötige Arbeit. Donauausbau, Studiengebühren und G8 hat später Ministerpräsident Horst Seehofer kassiert und rückabgewickelt.

2002 als Unions-Kanzlerkandidat gescheitert

Geprägt hat Stoiber das Lebensgefühl in Bayern auch mit seinem Ehrgeiz, als erster CSU-Bundeskanzler in die Geschichte einzugehen. Getragen von seinen Wahlerfolgen im Freistaat ließ ihm CDU-Chefin Angela Merkel beim legendären Frühstück in seinem Privathaus in Wolfratshausen den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur. 2002 unterlag Stoiber dann SPD-Amtsinhaber Gerhard Schröder nur um 6.000 Stimmen. Wie sein Vorbild Franz-Josef Strauß konnte auch Stoiber den SPD-Kanzler nicht besiegen. Heute bilanziert Stoiber, ja er "wäre gerne Kanzler geworden, das ist keine Frage". Aber so, sei seiner Familie immerhin "viel erspart geblieben". Seine eigene Partei allerdings drängte Stoiber dann 2007 dazu, nicht noch einmal für das Ministerpräsidentenamt zu kandidieren.