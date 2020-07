Edeka Südwest ruft Leberwurst mit Kalbfleisch zurück

Edeka Südwest Fleisch hat seine Leberwurst mit Kalbfleisch zurückgerufen. Bei dem Produkt handelt es sich um die 150-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Juli 2020 und der Chargen-Nummer 20162. Das Unternehmen mit Sitz in Rheinstetten (Baden-Württemberg), teilte auf dem Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de mit, dass ein vorzeitiger Verderb möglich sei, da die Wurst teilweise nicht durchgegart ist. Aufgefallen sei dies im Rahmen des Reklamationsmanagements.

Die Leberwürste wurden über die Bedientheke in Märkten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie in Südhessen und angrenzenden Teilen Bayerns verkauft. Das Portal lebensmittelwarnung.de wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Braunschweig betrieben.

Verbraucher bekommen Kaufpreis zurückerstattet

Von dem Rückruf ist ausschließlich die genannte Leberwurst betroffen. Verbraucher können bereits gekaufte Produkte mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. der Chargennummer in ihrer Kaufstätte gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, teilte Edeka Südwest mit. Das sei auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich.

