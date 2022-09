Edeka schließt Fleischwarenfabriken in Rottendorf und Nürnberg

Das Aus war bekannt, jetzt gibt es Klarheit: Der Lebensmittelhändler Edeka schließt seine Produktionsstandorte in Rottendorf (Landkreis Würzburg) und Nürnberg. Die Produktion wird nach Hirschaid bei Bamberg verlagert.

Fleischwarenproduktion an Standorten "nicht wirtschaftlich"

Edeka hatte diesen Schritt bereits im vergangenen Jahr angekündigt, hatte ihn aber jetzt auf Nachfrage anlässlich des Spatenstichs in Hirschaid weiter erläutert. Der Hintergrund der Verlagerung: Die Edeka-Tochter Franken-Gut Fleischwaren könne am aktuellen Standort nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, erklärte die Edeka-Unternehmensleitung. Gleiches gelte für die angegliederte Fabrik in Nürnberg.

Mitarbeiter sollen wechseln oder in Rente gehen

Den 220 Beschäftigten aus Rottendorf und 130 Mitarbeitern in Nürnberg solle angeboten werden, nach Hirschaid, in andere Abteilungen oder in den Ruhestand zu wechseln, teilt Edeka auf Anfrage des BR mit. Für die Mitarbeiter, die nach Bamberg umziehen, gebe es "eine Umzugsprämie, Übernahme der Umzugskosten und einen Fahrtkostenzuschuss", so Edeka-Sprecherin Stefanie Schmitt. Wie viele Mitarbeiter dieses Angebot nutzen werden, wisse das Unternehmen derzeit noch nicht.

Über den Spatenstich der neuen "Frischemanufaktur" in Hirschaid hatte der BR Anfang September berichtet. Edeka investiert dort rund 100 Millionen Euro für ein 22.000 Quadratmeter großes Gebäude. Der Edeka-Firmensitz bleibe nach wie vor in Rottendorf. Von Unterfranken aus würden alle Großhandelsprozesse für Nordbayern, Sachsen und Thüringen gesteuert.