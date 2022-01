Edeka in Hirschaid: Bürger können am Sonntag abstimmen

In Hirschaid (Lkr. Bamberg) finden am Sonntag Bürgerentscheide über den "Bebauungsplan Franken-Gut West" statt. Dort ist die Errichtung einer "Edeka-Frische-Manufaktur" nahe der A73 geplant. Der Bürgermeister der Marktgemeinde Hirschaid unterstützt das Vorhaben, eine Bürgerinitiative will es verhindern.

Laut dem Wahlamtsleiter des Marktes Hirschaid seien bereits bis Freitag rund 4.000 Briefwahl-Entscheidungen im Rathaus eingetroffen. Insgesamt sind mehr als 10.000 Hirschaider zur Abstimmung über die Bürgerentscheide aufgerufen. Die Diskussion zu diesem Thema hat in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen.

Edeka plant Frischelager mit Fleischverarbeitung

Die Unternehmensgruppe will 86 Millionen Euro in das geplante Werk zwischen dem Frankenschnellweg und dem bestehenden Gewerbegebiet investieren. Von dort aus sollen dann mehr als 400 Märkte mit Lebensmitteln sowie Frischfleisch- und Wursterzeugnissen versorgt werden. Geplant sei die Schaffung von rund 420 Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Der Logistik- und Verwaltungsbereich sowie die Fleischproduktion würden auf einer Fläche von insgesamt 22.000 Quadratmetern entstehen. Der Strombedarf, so schreibt die Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, werde bei dem Neubauprojekt zu großen Teilen aus Photovoltaik-Anlagen gedeckt. Ebenso sei eine Wärmerückgewinnung durch Abwärme für die Produktionsprozesse vorgesehen. Derzeit beliefert Edeka von seinen "Franken-Gut-Werken" in Nürnberg und Rottendorf die Märkte. Beide Standorte seien jedoch "baulich und wirtschaftlich nicht zukunftsfähig". Deshalb habe sich Edeka für den Bau eines neuen Produktions- und Logistikzentrums entschieden.

Bürgerinitiative wehrt sich gegen "Fleischfabrik" in Hirschaid

Die Bürgerinitiative Hirschaid "pro Lebensqualität, gegen Wurstfabrik" will die Ansiedlung des Unternehmens verhindern. Sie konnte im vergangenen Jahr rund 1.700 Unterschriften gegen die Ansiedlung sammeln und so den Bürgerentscheid auf den Weg bringen. Die Gegner des Werkes argumentieren mit einer höheren Verkehrsbelastung durch Lastwagen, hohen Wasserverbrauch und Geruchsbelästigung. Auch spreche Edeka von der Schaffung von "circa 400 Arbeitsplätzen" und nenne keine genauen Zahlen. Die Gewerbeeinnahmen seien zudem nicht so hoch wie eigentlich gedacht. Auch Haftungsfragen für Straßenschäden durch zusätzlichen Schwerlastverkehr oder eine erhöhte Belastung der Kläranlage werden aufgeworfen.

Initiative nicht grundsätzlich gegen Gewerbeansiedlung in Hirschaid

Die Bürgerinitiative (BI) befürchtet zudem, dass sich im Zuge der Ansiedlung von Edeka "im Dunstkreis Abfallentsorgungsfirmen und sonstige Subdienstleister ansiedeln", heißt es auf der Internetseite der BI. Barbara Janik von der Bürgerinitiative betont jedoch, sie sei nicht allgemein gegen neue Unternehmen auf der Gewerbefläche. "Es sollte jedoch ein Unternehmen sein, das nicht so emissionsreich ist, und idealerweise sollte es ein Betrieb sein, der mit Hirschaid verwurzelt ist", so Janik gegenüber dem BR.

"Hirschaid benötigt zukunftsgerichtete, attraktive Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen für Menschen, die hier leben. Wir wollen eine Planung, die Hirschaid besser macht, nicht schlechter!" Bürgerinitiative gegen die Fleisch- und Wurstfabrik

Marktgemeinde für Ansiedlung von "Edeka-Frische-Manufaktur"

Der Gemeinderat von Hirschaid hatte sich im vergangenen April für die Ansiedlung ausgesprochen. "Das Gelände ist schon sehr lange als Gewerbegebiet ausgewiesen", erklärt Klaus Homann (CSU), der Erste Bürgermeister von Hirschaid. Für ihn ist das fleischverarbeitende Unternehmen für die Region extrem wichtig, denn es könnte Gewerbesteuereinnahmen von rund 500.000 Euro bringen und Arbeitsplätze entstehen lassen. Zudem sei es eine wichtige Alternative zur Automobilindustrie in der Region.

"Die Abwicklung des kompletten Lkw-Verkehrs "Franken-Gut West" erfolgt über die A73. Aber auch die wenigen Fahrzeuge in oder aus Richtung B505 dürfen, vertraglich abgesichert und kontrollierbar, nicht durch den Ort fahren. Solche Einschränkungen werden sich bei anderen Gewerbebetrieben kaum erzielen lassen." Marktgemeinde Hirschaid

Zwei Bürgerentscheide stehen in Hirschaid zur Abstimmung

Sowohl die Bürgerinitiative als auch die Marktgemeinde lässt die Bürger über jeweils einen Bürgerentscheid abstimmen. Es kann jeweils mit Ja oder Nein gestimmt werden. Bürgerentscheid 1: Ratsbegehren – "Ja zur Gewerbeansiedlung". Bürgerentscheid 2: Bürgerbegehren: "Erhalt der Lebensqualität in Hirschaid ohne Wurstfabrik". Kommt es zur Stichwahl, dann muss der Bürger noch einmal abstimmen, ob er das Ratsbegehren oder Bürgerbegehren unterstützt.

Mit einem vorläufigen Ergebnis zu den Bürgerentscheiden ist am Sonntag gegen 21.00 Uhr zu rechnen, so die Marktverwaltung. Die Abstimmungsauszählung kann auf der Internetseite des Marktes Hirschaid verfolgt werden.