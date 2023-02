Ecstasy im Champagner: Ein Jahr nach dem Drama in Weiden

Geplant war ein fröhlicher Abend, es wurde tödlicher Horror für eine Stammtischrunde in Weiden. Vor einem Jahr starb ein 52 Jahre alter Mann, nachdem er mit seinen Bekannten ahnungslos aus einer Champagnerflasche trank, in der sich flüssiges Ecstasy befand. Sieben Personen wurden verletzt. Die Ermittlungen laufen international, dauern aber noch an.

Edlen Champagner gegönnt

Die Stimmung war ausgelassen, mehrere Bekannte feiern an einem Samstagabend in einem italienischen Restaurant in der Weidener Innenstadt, weil einer ihrer Stammtisch-Mitglieder bei einer Fernsehsendung zu sehen ist. Zur Krönung des Abends gönnen sie sich eine Drei-Liter-Flasche Champagner der Marke "Moet & Chandon Ice Imperial". Getrunken wird aus dazu passenden Acrylgläsern.

Rettungsdienst ist schnell vor Ort

Innerhalb von zwei oder drei Minuten sieht Wirt Marcello daVita seine Bekannten alle fast gleichzeitig umfallen. Sie seien noch am Tisch gesessen und plötzlich alle auf dem Fußboden gelegen, schildert er die Situation und dankt gleichzeitig den vielen Helfern. Denn kurz nach dem Notruf rückt eine ganze Armada an Rettungswagen und Einsatzkräften an.

In der Flasche waren Drogen

Sieben Verletzte werden in mehrere Oberpfälzer Krankenhäuser gebracht, ein 52 Jahre alter Mann stirbt. Er hatte die Flüssigkeit aus der Champagnerflasche getrunken, alle anderen nippten nur daran oder kamen flüchtig mit ihr in Berührung. Es stellt sich heraus: In der edlen Champagnerflasche war der Wirkstoff MDMA, flüssiges Ecstasy. Es kann in höherer Dosierung tödlich sein.

Weiden bleibt kein Einzelfall

Die Ermittlungen laufen nach wie vor international, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Weiden, Wolfgang Voit. Denn wenige Tage nach dem tödlichen Vorfall in Weiden werden auch in den Niederlanden vier Personen verletzt. Auch sie tranken aus einer Champagnerflasche dieser Größe und Marke, auch sie kamen mit flüssigem Ecstasy in Berührung.

Im Laufe der deutschlandweiten Berichterstattung über den Vorfall in Weiden melden sich weitere Besitzer solcher Drei-Liter-Champagnerflaschen, in etwa einer Handvoll davon wird ebenfalls der Wirkstoff MDMA festgestellt.

Restaurantbetreiber machte sich Vorwürfe

Für Marcello daVita kehrt langsam wieder Normalität ein in seinem Leben. Er hat versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ihn plagten Gedanken, warum es gerade ihn und sein Lokal getroffen habe. "Zufall", bestätigt die Staatsanwaltschaft. "Schicksal", sagt der Italiener selbst. Sein insgeheimer Wunsch ist, dass doch noch ein Schuldiger gefunden und die Sache aufgeklärt wird.

Champagner von der Karte gestrichen

Allen sieben Verletzten geht es heute wieder gut. Zusammen besuchten sie am vergangenen Wochenende einen Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Bekannten. Bald soll auch ein Bild von ihm an der Wand im "LaVita" hängen.

Eine Woche war das Restaurant geschlossen vor einem Jahr, seitdem läuft der Laden wieder. Eines gibt es allerdings nicht mehr auf der Karte und auch nicht auf Sonderwunsch: Champagner. Denn allein, wenn Marcello das Wort schon hört, kommen Erinnerungen hoch, die er baldmöglichst gerne loswerden würde.