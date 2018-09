Echter-Druck in Würzburg schließt: Kündigung für 66 Mitarbeiter

Von den 66 Mitarbeiter bekommen 22 im Werk Reichenberg ein neuer Arbeitsplatz angeboten, heißt es. Zudem könnten sich die Gekündigten in den anderen Appl-Werken bewerben, sie sollen dort "bei gleicher Eignung" bevorzugt eingestellt werden. Umzugshilfen würden laut Interessensausgleich gewährt werden, so die Mitteilung. Die zur Appl-Gruppe gehörende Echter-Druck-GmbH beschäftigt an zwei Standorten 129 Arbeiter und Angestellte. In dem Werk am Heuchelhof sollen am 31. März 2019 die Lichter ausgehen. Die wirtschaftlichen Ergebnisse von Echter Drucke seien unbefriedigend.

Sozialplan für Mitarbeiter

Mit Appl sei ein Sozialplan von über 300.000 Euro vereinbart worden. Außerdem will das Unternehmen gestaffelte Prämien an Echter-Mitarbeiter auszahlen, die auf eine Kündigungsschutzklage verzichten. Dafür stellt das Unternehmen insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung.

"Nachdem die Entscheidung der Appl-Gruppe, die Weiterverarbeitung in Würzburg zu schließen, nicht mehr abzuwenden war, wird mit diesem Sozialplan wenigstens eine Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt – ein kleiner Trost für die oft langjährig bei Echter Beschäftigten." Bernd Bauer, ver.di-Bezirkssekretär.

Im Würzburger Werk am Heuchelhof werden Druckerzeugnisse weiterverarbeitet und versandfertig gemacht, die wenige Kilometer entfernt in Reichenberg gedruckt werden.