Echte Handarbeit in Kulmbach: Klöße der Königsklasse

Das "richtige Gefühl" ist bei der Kloßherstellung wichtig

Im Kurs darf jeder selbst Hand anlegen. Nur so bekomme man auch das richtige Gefühl dafür, wie sich der Teig anfassen muss, so Rentsch. Möglichst große, stärkehaltige und mehlig kochende Kartoffeln braucht es für Thüringer Klöße. Der Tipp von der Kloßexpertin: Beim Erzeuger direkt kaufen, am Besten im Oktober geerntete. Je nach Wetter sei die Stärke der Kartoffeln anders. Nach dem Schälen werden zwei Drittel der Kartoffeln vorsichtig mit der Reibe gerieben. Hier müsse man sehr aufpassen, die Verletzungsgefahr sei groß, warnt Rentsch.

Ein Drittel der Kartoffeln wird zu Brei gemacht, der wie eine Kartoffelsuppe aussieht. Nach zweifachem Brühen wird der Brei durch ein Tuch gedrückt wird. "Das macht man am Besten langsam. Das ist richtig meditativ", so Rentsch. Dass daraus ein formbarer Kloßteig werden soll bezweifeln die Teilnehmer erst. Umso größer die Überraschung, dass es gelingt: Dank Kartoffelstärke und der roh geriebenen Kartoffeln. Dann heißt es portionieren. In den Kloßteig kommen "Bröckerla", dann werden die Klöße geformt und ins siedende Wasser gelegt.

Rentsch rät dazu Klöß-Weiß zu benutzen. Sonst werden die Kartoffeln grau oder grünlich und sehen nicht mehr appetitlich aus.

Wichtig: Genug "Bröckerla"

Auch wenn sie von Region zu Region unterschiedlich heißen, sind sich alle einig: In den Kloß gehören "Bröckerla". Verantwortlich dafür ist am Abend Kuno Höhne. Er schneidet alte Semmeln in kleine Würfel und brät sie mit viel Butter in der Pfanne goldbraun. Ein Mann mit Erfahrung: "Man muss aber auch immer gleich mehr machen, denn jeder, der in die Küche kommt, greift in die Pfanne und stibitzt sich welche", lacht er. Und der Versuchung können auch an diesem Abend nicht alle widerstehen.