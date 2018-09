Echte Grabsteine im Freizeitpark - Betreiber entschuldigt sich

Vor dem Amtsgericht Kitzingen konnten sich die Parteien nicht auf eine Einstellung des Verfahrens einigen. Der Anwalt des angeklagten 33 Jahre alten Geschäftsführers des Freizeitland Geiselwind hatte eine Zahlung von 5.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen angeboten. Der Staatsanwalt wollte, dass zusätzlich alle weiteren Grabsteine im Freizeitpark, die über Originalinschriften verfügen, vom Angeklagten beseitigt oder unkenntlich gemacht werden. Er lege darauf großen Wert, weil es eine Einsicht des Angeklagten verdeutliche, dass es sich bei der Aufstellung der Grabsteine um eine "Geschmacklosigkeit und Pietätlosigkeit" handelt.

Parteien konnten sich nicht einigen

Der Anwalt wiederum sagte, für alle drei weiteren Grabsteine mit Inschrift könnten Einwilligungen vorgelegt werden. Das war dem Staatsanwalt nicht genug. Die Parteien konnten sich nicht auf eine Einstellung des Verfahrens einigen. Die Hauptverhandlung wurde unterbrochen und soll am 12.10. fortgesetzt werden.

Schülerin entdeckt Grabstein des eigenen Opas

Wie berichtet, hatte eine damals 13 Jahre alte Schülerin aus Michelau (Lkr. Lichtenfels) bei einem Ministrantenausflug ins Freizeitland Geiselwind am 19. August 2017 den Grabstein ihres verstorbenen Opas mit Originalinschrift entdeckt. Er stand vor "Dr. Lehmann´s Horror-Lazarett" im hinteren Teil des Freizeitparks. Darüber sei sie sehr traurig gewesen, sagte die Schülerin heute in der Verhandlung. Die Witwe des 1996 verstorbenen Mannes zeigte sich auch heute in der Verhandlung noch sehr erbost um den Fall. Sie hätte schon längst eine Entschuldigung des Freizeitpark-Betreibers erwartet.

Während der Verhandlung entschuldigte sich der Betreiber. Er habe niemanden weh tun wollen. Er habe sich einfach nichts dabei gedacht, als er die Steine aufstellte.