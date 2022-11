Echte Alleskönner: Warum Pilze Superhelden sind

Patrik Mürner aus Luzern ist Pilzfan von Kindesbeinen an. Der studierte Produktdesigner befasst sich seit Jahren intensiv mit dem Mycel und den Fruchtkörpern der Pilze. Seinen erlernten Beruf hat er dafür inzwischen an den Nagel gehängt. Eines seiner Haupt-Forschungsgebiete: die Sanierung belasteter Böden mithilfe von Pilzen. Demnächst möchte er auf diese Weise eine zinkbelastete Industriebrache vor seiner Haustür sanieren.

Biologisch reinigen - mit Hilfe von Pilzen und Bakterien

Patrik Mürner setzt dabei auf ein Zusammenspiel regionaler Pilze mit Bakterien und Pflanzen, die die Schadstoffe anreichern und aufnehmen sollen. Die Pflanzen - in diesem Fall Weiden - können dann regelmäßig geschnitten und umweltgerecht verbrannt werden.

Böden biologisch reinigen anstatt sie auf eine Deponie zu bringen – das ist sein Plan. Allerdings braucht das Zeit: Rund zehn Jahre wird es wohl dauern, bis auch der am stärksten belastete Teil des Areals unter den Grenzwerten liegt.

Auch in Bayern setzt man auf diese Methode

Am ehemaligen Fliegerhorst Penzing bei Landsberg ist der Boden mit PFC belastet. Die Chemikalie gilt als krebserregend und stammt aus Löschschäumen der Bundeswehr, die regelmäßig bei Übungen verwendet wurden.

Professor Philipp Benz von der TU München und seine Doktorandin Sonja Magosch haben dort Bodenproben genommen, die sie am Institut in Weihenstephan untersuchen. Die beiden wollen im ersten Schritt Pilze und Bakterien isolieren, die sich am belasteten Standort schon natürlich angesiedelt haben, um herauszufinden welche Pilze dort überhaupt leben können. Die stärksten Exemplare sollen später vermehrt ausgebracht werden und helfen, das Areal zu sanieren.

"Das Ziel wäre es natürlich, entweder direkt am Fliegerhorst in Penzing den Boden wieder zu sanieren, oder auch dann eben an sehr ähnlichen Stellen, wie sie in der kompletten Bundesrepublik noch an vielen Orten existieren. Diese Löschschäume wurden ja über viele, viele Jahrzehnte verwendet und deswegen ist das nicht nur ein Problembereich, sondern wir reden da über ein relativ systematisch verteiltes Problem." Philipp Benz, Professor für Pilzbiotechnologie in der Holzwissenschaft, TU München

"Es gibt noch große Überraschungen" im Reich der Pilze

Philipp Benz setzt sich auf vielen Ebenen mit Pilzen auseinander und ist Co-Autor eines Weißbuchs über Pilze. Ein wissenschaftliches Grundsatzwerk mit dem man auch die Politik und Industrie über zukünftige Einsatzmöglichkeiten von Pilzen in der Biotechnologie informieren möchte: "Wir haben eine Idee von der genetischen Information von etwa 1.000, vielleicht 2.000 Pilzen mittlerweile. Wenn man bedenkt, dass es aber etwa sechs Millionen Pilze geben kann und wir vielleicht 100 bis 200.000 zumindest schon mal beschrieben haben, dann ist es letztendlich trotzdem knapp 95 Prozent der großen Biodiversität der Pilze, die wir noch überhaupt nicht kennen. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass die großen Überraschungen noch auf uns warten."

Pilz-Material als Ersatz für Leder

Hannes Hinneburg vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung in Potsdam zum Beispiel tüftelt an einer Leder-Alternative aus Pilz-Material. Dabei nutzt er nicht den Fruchtkörper, sondern das schnellwachsende Wurzelwerk des Pilzes, das sogenannte Mycel. Erste Taschen aus dem Material sind schon entstanden. Nun geht es darum das "Pilzleder" noch strapazierfähiger zu machen und das Ganze für die Industrie in größerem Maßstab umzusetzen. Geforscht wird inzwischen auf breiter Ebene: Wissenschaftler lassen pilzbasierte Verpackungsalternativen wachsen oder auch Lampenschirme, Fahrradhelm-Innenschalen und sogar Dämm- und Baustoffe.

Baumaterial aus Pilzen

Der Architekt Dirk Hebel vom KIT Karlsruhe forscht schon länger an pilzbasiertem Baumaterial: Schall- und Dämmschutzplatten und auch Bausteine lässt er entstehen. Dirk Hebel und sein Team wollen diesen Innovationen mehr Öffentlichkeit verschaffen. Aus einem europäischen Bauwettbewerb in Wuppertal im Sommer 2022 sind sie als Sieger hervorgegangen – auch wegen der Pilze. Die Forscher sehen großes Potential für solche Materialien.

"Sie können sie entweder wieder verwenden hinterher, sie können sie aber auch wiederverwerten. Das heißt, man könnte es wieder klein häckseln und könnte neue Pilzsporen dazugeben. Oder auch kompostieren. So möchten wir in Zukunft bauen. Das heißt, wir möchten nicht mehr Schadstoffe in unsere Umwelt einbringen, sondern das Gebäude soll zukünftig als Materiallager verstanden werden, das in Kreisläufen operiert. Und wenn das gelingt, haben wir auch kein Ressourcenproblem mehr." Prof. Dirk Hebel, KIT Karlsruhe

Ein Schritt zu mehr Resilienz. Denn gerade im Bausektor schwinden die Rohstoffe. Langfristig, davon ist Dirk Hebel überzeugt, können solche nachhaltigen Baustoffe die Klimabilanz verbessern und dazu beitragen, dass die von der EU gesetzten Umweltziele erreicht werden.

"Der Green Deal möchte eigentlich, dass wir bis zum Jahr 2050 komplett in die Kreislaufwirtschaft einsteigen im Bauwesen. Und wir müssen mehr Forschung betreiben, um diesen Anteil der biologischen und gewachsenen Baumaterialien zu erhöhen. Dazu gehören die Pilze." Prof. Dirk Hebel, KIT Karlsruhe

Zukunftsmodell Pilz?

Ob sich die großen Hoffnungen, die man in die Pilze setzt, bewahrheiten, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Viel Pionierarbeit wird noch nötig sein. Doch Experten sind zuversichtlich, dass die Wunderwesen aus dem Wald ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine biobasierte Kreislaufwirtschaft sein können.