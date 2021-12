Echt fränkisch: "1806"-Moderatorin Kadda Gehret

Kurz nach der Anfrage von BR Franken in Nürnberg erhielt Kadda Gehret den Zuschlag für ihre Rolle in dem Dokudrama "1806 - Die Nürnberg Saga". Und die Zusage sorgte gleich für schlaflose Nächte bei Gehret. "Ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt habe ich 'Ja' gesagt und ich traue es mir auch zu, aber kann ich das überhaupt?", fragte sich die Moderatorin selbst. Wenig später war sie schon am Set.

"Unglaublicher Druck" am Set

Mitten in den historischen Spielszenen bleibt Kadda Gehret ganz sie selbst. Als moderne Erzählerin tritt sie aus der Szene heraus, beobachtet, kommentiert, fragt nach. Und das auf gut fränkisch. Die Arbeit an dem großen Filmset ist für sie mehr als nur ein Fulltimejob. Besonders gut gefallen hat ihr der Zusammenhalt im Team.

"Wenn ich mal meinen Text nicht mehr wusste, mich falsch bewegt habe, oder mich versprochen habe, dann mussten mindesten zehn Leute neu anfangen. Das war ein unglaublicher Druck, das war aber auch sehr schön, denn im Radiostudio bin ich alleine." Kadda Gehret, Moderatorin

Zeitreise durch Nürnberg

Als "Presenterin" spannt Kadda Gehret in "1806 – Die Nürnberg Saga" den Bogen vom Damals ins Heute. In einer Szene am Nürnberger Hauptmarkt betrachtet sie vor einem Souvenirladen bayerische Postkartenmotive.