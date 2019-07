EC Karten-Betrüger in Weiden: Polizei geht an die Öffentlichkeit

Die Polizei Weiden bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem EC Karten-Betrüger, der eine Frau bestohlen hat. Mit Hilfe von Fotos eines EC-Automaten wird nun nach dem Unbekannten gesucht.

EC-Karte aus dem geklauten Geldbeutel

Er soll den Geldbeutel der 77-Jährigen bereits Ende Mai geklaut haben. Vermutlich in einem Verbrauchermarkt in Weiden, teilt die Polizei mit. Sechsmal hat er mit der erbeuteten EC-Karte bei zwei verschiedenen Banken Geld abgehoben. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 665 Euro, so ein Polizeisprecher.

Wer kennt diesen Mann?

Wie der Mann an die PIN der Karte gekommen ist, sei unklar. Es wird vermutet, dass die Geheimzahl im Geldbeutel der Frau zu finden war. Trotz umfangreicher Ermittlungen fehle bislang jede Spur zum Täter, weswegen die Polizei nun mit den Fotos an die Öffentlichkeit geht. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Weiden erbeten: 0961/401-320.