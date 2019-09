Ebner-Steiner weiter AfD-Fraktionschefin - aber Streit eskaliert

Katrin Ebner-Steiner bleibt Fraktionschefin der AfD im Bayerischen Landtag - aber ihre Wiederwahl wurde am Freitag von einem erneut eskalierten Streit innerhalb der Fraktion begleitet. Denn nur 12 der 20 AfD-Abgeordneten waren zur recht kurzfristig anberaumten Wahl der neuen Fraktionsspitze erschienen.

In einer Pressemitteilung begründen drei AfD-Abgeordnete ihr Fernbleiben mit deutlichen Worten. Franz Bergmüller, Anne Cyron und Christian Klingen kritisieren die Vorlaufzeit von nur drei Tagen - "obwohl fast alle Abgeordneten lange vorher Wahlkreistermine vereinbart hatten". Sie seien nicht bereit, "so wie schon bei der Erstwahl zum Fraktionsvorsitz im Oktober 2018 lediglich als Statisten in einem abgekarteten Spiel zu fungieren".

Versöhnung? "Nur noch Schall und Rauch"

Das Fazit der drei AfD-Abgeordneten: "Unsere Versuche, gemeinsam mit der derzeitigen Fraktionsführung eine maßvolle, bürgernahe Politik anzustreben, sind offenbar gescheitert." Das von Ebner-Steiner nach der Fraktionsklausur vergangene Woche angeführte "Pflänzchen" der Versöhnung sei "nur noch Schall und Rauch". Bergmüller, Cyron und Klingen werfen Ebner-Steiner auch vor, einige Abgeordnete durch "finanzielle Aufstockungen" auf ihre Seite gezogen zu haben.

Zu den Vorwürfen ihrer innerfraktionellen Gegner meinte die wiedergewählte Fraktionschefin Ebner-Steiner: "Es war eine demokratische Entscheidung. Wir sind hier gewählt worden - und wenden uns jetzt der Sacharbeit zu."

Ingo Hahn neuer Co-Vorsitzender

Co-Vorsitzender der AfD-Fraktion ist ab sofort der oberbayerische Abgeordnete Ingo Hahn. Zuletzt war die Niederbayerin Ebner-Steiner alleinige Fraktionschefin - seit dem Austritt ihres anfänglichen Mitvorsitzenden Markus Plenk. Dieser hatte im April erklärt, er habe es satt, das "bürgerliche Gesicht" einer "im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei" zu sein. Bereits zuvor hatte der Abgeordnete Raimund Swoboda die AfD-Fraktion verlassen.

Ebner-Steiner gehört zum sogenannten "Flügel" innerhalb der Partei, der dem umstrittenen Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke zugeordnet wird. Sie ist innerhalb ihrer Fraktion seit Monaten umstritten. Im Juni endete eine von ihr gestellte Vertrauensfrage mit einem Patt von zehn zu zehn Stimmen. Im Juli stellten dann mehrere AfD-Abgeordnete laut eigenen Angaben eine Strafanzeige gegen Ebner-Steiner – wegen der Veröffentlichung eines privaten E-Mail-Verkehrs.