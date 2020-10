Ebner-Steiner (AfD) legt Stadtratsmandat in Deggendorf nieder

Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, legt ihr Stadtratsmandat in ihrer Heimatstadt Deggendorf nieder. Ihr entsprechender Antrag wird in der nächsten Sitzung des Deggendorfer Stadtrats am 26. Oktober behandelt.

Stadträtin hat in den meisten Stadtratssitzungen gefehlt

Laut Angaben der Deggendorfer Stadtverwaltung war die AfD-Politikerin in vier von fünf Stadtratssitzungen der laufenden Amtsperiode abwesend. Die Sitzungen des Bau- und des Verkehrsausschusses hat Ebner-Steiner demnach alle versäumt. Die AfD hatte bei der Kommunalwahl im März dieses Jahres drei Sitze errungen.

Ebner-Steiner hatte zuletzt mit einem Wutausbruch bei einer Sitzung der AfD im Landtag für Aufsehen gesorgt. Die umstrittene Fraktionschefin hatte durch einen Schlag gegen einen Plexiglas-Scheibe einen Fraktionskollegen leicht verletzt.