Vermeintliche Bombe: Schule im Landkreis Coburg evakuiert

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Montagvormittag in Ebersdorf bei Coburg durch eine mutmaßliche Bombendrohung einen Großalarm von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Der Mann hat nach Angaben der Polizei Schüler vor dem Schulgebäude angesprochen und gab an, sein Handy laden zu wollen. Als eine Lehrerin auf den Mann aufmerksam wurde, habe er das Wort "Bombe" verwendet, sagte ein Polizeisprecher dem BR.

Lehrerin leitet Evakuierung der Schule ein

Die Lehrerin meldete den Vorfall bei der Polizei und leitete die Evakuierung der Schule ein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte das gesamte Gelände ab. Die Rund 300 Schüler wurden in einer Turnhalle untergebracht. Spürhunde und Polizeibeamte durchsuchten die Schule, fanden allerdings nichts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann das Schulhaus auch nicht betreten hatte.

35-jähriger Niederländer festgenommen

Nach BR-Informationen gab es Sprachbarrieren, da der 35-Jährige aus den Niederlanden stammt. Was er in Ebersdorf wollte und ob er tatsächlich eine Bombendrohung ausgesprochen hatte, ist nun Teil der Ermittlungen. Der 35-Jährige habe sich vor Ort widerstandslos festnehmen lassen und werde derzeit vernommen. Die Schülerinnen und Schüler konnten ihren Heimweg antreten oder wurden mit Bussen nach Hause gebracht.