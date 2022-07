> Ebersdorf bei Coburg: Küchenbrand in Asylbewerberunterkunft

Ebersdorf bei Coburg: Küchenbrand in Asylbewerberunterkunft

In der Küche einer Asylbewerberunterkunft in Ebersdorf bei Coburg hat es gebrannt. Etwa 70 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Die Kripo ermittelt.