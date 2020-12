Ebersberg muss München vielleicht über 14 Millionen Euro zahlen

Das dürfte die Kämmerei der Stadt München freuen: Vielleicht bekommt die Landeshauptstadt die Einnahmen aus einer Steueroase, die im Ebersberger Forst zu finden ist. Deren Gewerbesteuereinnahmen hat das Finanzamt Ebersberg nämlich der Stadt München zugesprochen, das bestätigte eine Pressesprecherin des Landratsamts Ebersberg. Die Summe soll sich auf angeblich 14,25 Millionen Euro plus Zinsen belaufen. Dabei liegt das Gebiet im "außermärkischen Gebiet" des Landkreises Ebersberg.

Panama, Caymans, Eberberger Forst

Es ist nur ein kleiner Holzstadl neben dem Forsthaus Hubertus. Mitten im Ebersberger Forst haben sich hier Firmen angesiedelt: Als Briefkasten. Denn bauen darf man im Forst nicht. Dieses ungewöhnliche Gewerbegebiet gilt als Steueroase, denn hier gilt der geringste Steuer-Hebesatz, der möglich ist. Eine attraktive Adresse also, die Firmen Geld spart, und im Gegenzug Geld in die Kasse des Landkreises Ebersberg spült, ohne dass hier jemand arbeitet, Wohnungen braucht oder Kita-Plätze. Doch nun sollen die Millioneneinnahmen von 2007 bis 2010 an die Landeshauptstadt gehen.

Steuerparadies im Wald

Die Steueroase im Grünen geht auf den ehemaligen Landrat in Ebersberg zurück. Gottlieb Fauth (CSU) kam 2004 auf die Idee, das Gemeindegebiet als Steuerparadies zu etablieren. Im Laufe der Jahre siedelten sich mehrere Briefkastenfirmen an, vor allem Investmentfonds nutzen das Steuerschlupfloch.

Finanz-Debakel für den Landkreis Ebersberg

Wenn es nun wirklich zu einer Rückzahlung kommen sollte, wäre das für den Landkreis Ebersberg ein Finanz-Debakel. Der jetzige Landrat Robert Niedergesäß (CSU) hat gegen den Steuerbescheid Einspruch erhoben und bereits angekündigt, notfalls zu klagen. Er stellt sich auf einen mehrjährigen Rechtsstreit ein und hat, so heißt es, den Firmen im Ebersberger Forst bereits gekündigt.